Cine conduce cu adevărat negocierile de pace pentru Ucraina. Rivalitatea ascunsă dintre Rubio și Witkoff

Mai mulți actuali și foști oficiali americani și europeni au dezvăluit pentru NBC News existența unei lupte interne între secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și Steve Witkoff, reprezentantul special al președintelui Donald Trump, pe tema negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina. Potrivit surselor, Witkoff ar fi organizat întâlniri internaționale fără știrea lui Rubio, ceea ce a generat tensiuni majore în interiorul administrației.

Publicația NBC News relatează mai multe episoade necunoscute până acum. În aprilie 2025, Marco Rubio urma să se deplaseze la Paris pentru discuții legate de Ucraina, însă a aflat întâmplător că Steve Witkoff stabilise deja o întâlnire directă cu președintele Franței, Emmanuel Macron. Rubio a cerut să participe la discuție, dar Ministerul francez al Afacerilor Externe i-a transmis că schimbarea trebuie aprobată personal de Witkoff. După ce a luat legătura cu acesta, secretarul de stat a fost, în cele din urmă, inclus în întâlnire.

Un alt episod a avut loc la sfârșitul lunii noiembrie, la câteva zile după negocierile de la Geneva, când Witkoff a organizat o întâlnire cu partea ucraineană în Florida. Potrivit a două surse citate de NBC News, Rubio a aflat despre această întâlnire abia în momentul în care ucrainenii i-au întrebat reprezentanții despre ea.

„Este evident că Rubio a fost exclus din acest proces. El ar fi trebuit să fie cel care coordonează totul”, a declarat un înalt oficial al administrației Trump, sub condiția anonimatului.

Dispute și pe probleme de securitate

Tensiunile dintre cei doi nu se limitează doar la procesul de pace. Conform sursei citate, Witkoff se află în conflict cu Rubio și cu alți oficiali ai Departamentului de Stat și în privința modului în care abordează problemele de securitate, mai ales în timpul deplasărilor sale în Rusia.

Trei oficiali americani au declarat că unii membri ai administrației Trump au pus sub semnul întrebării utilitatea faptului că Witkoff folosește propriul avion pentru zborurile către Moscova, în special din cauza lipsei unui sistem de comunicații securizate. În luna mai, Departamentul de Stat a demarat o verificare, iar ulterior Witkoff a primit protecție suplimentară și un sistem securizat de comunicații mobile, care să fie utilizat la bordul avionului său.

„Cu toate acestea, potrivit unui oficial american și unei surse familiarizate cu situația, există încă temeri că Witkoff nu utilizează întotdeauna sistemul de comunicații securizat al guvernului”, se arată în articol.

Mesaj public de unitate

În declarațiile publice, Casa Albă, Marco Rubio și Steve Witkoff susțin că lucrează împreună pentru a obține pacea în Ucraina. În luna noiembrie, secretarul de stat al SUA a respins informațiile apărute în presă despre existența a două abordări complet diferite în interiorul administrației Trump.

Marco Rubio a calificat atunci drept „falsă” relatarea potrivit căreia ar exista poziții opuse în ceea ce privește războiul Rusiei împotriva Ucrainei.