search
Luni, 22 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cine conduce cu adevărat negocierile de pace pentru Ucraina. Rivalitatea ascunsă dintre Rubio și Witkoff

0
0
Publicat:

Mai mulți actuali și foști oficiali americani și europeni au dezvăluit pentru NBC News existența unei lupte interne între secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și Steve Witkoff, reprezentantul special al președintelui Donald Trump, pe tema negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina. Potrivit surselor, Witkoff ar fi organizat întâlniri internaționale fără știrea lui Rubio, ceea ce a generat tensiuni majore în interiorul administrației.

Steve Witkoff ar fi organizat întâlniri internaționale fără știrea lui Marco Rubio FOTO: Arhivă
Steve Witkoff ar fi organizat întâlniri internaționale fără știrea lui Marco Rubio FOTO: Arhivă

Publicația NBC News relatează mai multe episoade necunoscute până acum. În aprilie 2025, Marco Rubio urma să se deplaseze la Paris pentru discuții legate de Ucraina, însă a aflat întâmplător că Steve Witkoff stabilise deja o întâlnire directă cu președintele Franței, Emmanuel Macron. Rubio a cerut să participe la discuție, dar Ministerul francez al Afacerilor Externe i-a transmis că schimbarea trebuie aprobată personal de Witkoff. După ce a luat legătura cu acesta, secretarul de stat a fost, în cele din urmă, inclus în întâlnire.

Un alt episod a avut loc la sfârșitul lunii noiembrie, la câteva zile după negocierile de la Geneva, când Witkoff a organizat o întâlnire cu partea ucraineană în Florida. Potrivit a două surse citate de NBC News, Rubio a aflat despre această întâlnire abia în momentul în care ucrainenii i-au întrebat reprezentanții despre ea.

Este evident că Rubio a fost exclus din acest proces. El ar fi trebuit să fie cel care coordonează totul”, a declarat un înalt oficial al administrației Trump, sub condiția anonimatului.

Dispute și pe probleme de securitate

Tensiunile dintre cei doi nu se limitează doar la procesul de pace. Conform sursei citate, Witkoff se află în conflict cu Rubio și cu alți oficiali ai Departamentului de Stat și în privința modului în care abordează problemele de securitate, mai ales în timpul deplasărilor sale în Rusia.

Trei oficiali americani au declarat că unii membri ai administrației Trump au pus sub semnul întrebării utilitatea faptului că Witkoff folosește propriul avion pentru zborurile către Moscova, în special din cauza lipsei unui sistem de comunicații securizate. În luna mai, Departamentul de Stat a demarat o verificare, iar ulterior Witkoff a primit protecție suplimentară și un sistem securizat de comunicații mobile, care să fie utilizat la bordul avionului său.

„Cu toate acestea, potrivit unui oficial american și unei surse familiarizate cu situația, există încă temeri că Witkoff nu utilizează întotdeauna sistemul de comunicații securizat al guvernului”, se arată în articol.

Mesaj public de unitate

În declarațiile publice, Casa Albă, Marco Rubio și Steve Witkoff susțin că lucrează împreună pentru a obține pacea în Ucraina. În luna noiembrie, secretarul de stat al SUA a respins informațiile apărute în presă despre existența a două abordări complet diferite în interiorul administrației Trump.

Marco Rubio a calificat atunci drept „falsă” relatarea potrivit căreia ar exista poziții opuse în ceea ce privește războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
digi24.ro
image
A murit Chris Rea. Cântărețul era cunoscut pentru piesa „Driving Home for Christmas”
stirileprotv.ro
image
Horoscop 23 decembrie 2025. Zodia care își face planuri de viitor
gandul.ro
image
Job-urile și inteligența artificială: De ce recrutările cu AI produc mai puține angajări
mediafax.ro
image
Orașul din Europa în care se afla Giovanni Becali când a început Revoluția din decembrie 1989.“Luaţi-l de aici, că se droghează!”
fanatik.ro
image
Magistrații, militarii și polițiștii pensionari, dați afară din locuințele de serviciu. Un proiect de lege le dă 3 luni să plece
libertatea.ro
image
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
digi24.ro
image
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
gsp.ro
image
Ce a postat Mălina, cu câteva ore înainte să cadă de la etajul 7. Tragedia a depășit granițele României
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere
antena3.ro
image
Donald Trump desemnează un trimis special pentru Groenlanda. Danemarca îl convoacă pe ambasadorul american
observatornews.ro
image
Ce au putut face Andra și Cătălin Măruță în avion, în fața tuturor pasagerilor. 'Eu făceam plângere la compania aeriană'
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
prosport.ro
image
În ce zile se merge la colindat. Ce se face din 24 decembrie până la Anul Nou
playtech.ro
image
După Wiz Khalifa, un alt rapper american are dosar penal în România. Lil Pump e acuzat că a rănit o tânără la Neversea
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Prima reacție a lui Andrew Tate, după ce a fost bătut măr
digisport.ro
image
Consultarea care ar schimba jocul în justiție: care ar fi de fapt planul președintelui (surse)
stiripesurse.ro
image
Un simbol al fotbalului s-a stins din viață! Acesta și-a pierdut viața la 83 de ani
kanald.ro
image
Lemnul se scumpește și el în România, Prețul crește cu 66%, iar consecințele se simt la...
playtech.ro
image
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
wowbiz.ro
image
VIDEO ŞOCANT! Andrew Tate, bătut şi umplut de sânge la revenirea în ring. Şi-a luat DAUNĂ TOTALĂ!
romaniatv.net
image
Venus intră în Capricorn pe 24 decembrie 2025. Cele trei zodii care vor simți din plin fenomenul astrologic
mediaflux.ro
image
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Cât de des ar trebui să faci sex, de fapt. Ce „omoară” intimitatea în dormitor
actualitate.net
image
O punte „tradițională” anulată de Guvern sparge vacanța românilor. Cum arată calendarul liberelor în 2026
click.ro
image
El a câștigat „Chefi la cuțite”, sezonul 16? Cine ar fi pus mâna pe premiul de 30.000 de euro de la Antena 1
click.ro
image
O zodie va avea parte de un adevărat miracol de Crăciun. Una dintre cele mai mari dorințe i se va îndeplini
click.ro
Regina Sofia în doliu GettyImages 2170885058 jpg
Doliu la Curtea Spaniei. Chiar înainte de Crăciun, Regina Sofia e complet neconsolată
okmagazine.ro
Keira Knightley foto profimedia 0969598416 jpg
Cum se sărută actorii în filme? Keira Knightley ne explică regulile intime de la Hollywood
clickpentrufemei.ro
Stalin, în 1937 (© Wikimedia Commons)
Decizia lui Iosif Vissarionovici Stalin din 11 ianuarie 1939
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
image
O punte „tradițională” anulată de Guvern sparge vacanța românilor. Cum arată calendarul liberelor în 2026

OK! Magazine

image
Doliu la Curtea Spaniei. Chiar înainte de Crăciun, Regina Sofia e complet neconsolată

Click! Pentru femei

image
„E ridicol!” A împodobit nu un brad, ci 50! Suma colosală pe care a cheltuit-o Kim Kardashian

Click! Sănătate

image
Motivul pentru care tenul lui Brooke Shields pare îmbătrânit. Greşeala pe care o regretă