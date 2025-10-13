Accident cumplit în Sectorul 4: O femeie de 35 de ani, lovită mortal de o mașină. Fetița pe care o plimba în cărucior a fost transportată la spital

Un accident rutier grav a avut loc luni, 13 octombrie, pe Șoseaua Berceni, zona Apărătorii Patriei din Capitală. Un șofer a lovit mortal o femeie de 35 de ani și a rănit un copil de doi ani, aflat în cărucior.

UPDATE Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie” din București a transmis că fetița de doi ani rănită în accidentul de pe Șoseaua Berceni a fost adusă la Unitatea de Primiri Urgențe la ora 16:36, de un echipaj SMURD.

Potrivit reprezentanților spitalului, copilul este conștient și se afla în stare stabilă la momentul internării. Echipa medicală i-a acordat îngrijiri de urgență și a început o serie de investigații complexe.

În urma examinării inițiale, medicii au diagnosticat: traumatism cranian, traumatism de coloană cervicală, fractură de femur drept și contuzie toraco-abdominală.

Fetița este în continuare supusă investigațiilor imagistice și clinice.

Știre inițială Potrivit informațiilor transmise de Poliția Capitalei, un bărbat de 20 de ani, care conducea un autovehicul pe Șoseaua Berceni, a ajuns în dreptul imobilului cu numărul 50, moment în care a surprins și accidentat o femeie de 35 de ani și un copil de aproximativ doi ani, aflat într-un cărucior.

În urma impactului, femeia a murit, iar copilul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

Traficul rutier în zonă se desfășoară sub îndrumarea polițiștilor, pe sensul de mers către DNCB.