O fetiţă de 12 ani și cinci adulți, răniți într-un accident pe DN 76 Deva-Brad

Cinci persoane, între care şi un copil de 12 ani, au fost rănite în urma unui accident rutier care a avut loc, luni seara, pe drumul naţional DN 76 Deva - Brad, în localitatea Vălişoara.



Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Hunedoara, în accident au fost implicate două autoturisme, scrie Agerpres.

În urma coliziunii, patru adulți și o fetiță de 12 ani au suferit diverse traumatisme. Victimele au fost transportate la spitalul judeţean din Deva pentru îngrijiri medicale.

La faţa locului au intervenit echipaje ale pompierilor militari din Deva şi patru ambulanţe de la SMURD şi Serviciul Judeţean de Ambulanţă Hunedoara.

Pompierii militari au asigurat măsurile de prevenire a izbucnirii incendiilor în astfel de cazuri şi curăţarea părţii carosabile pentru reluarea circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă.

