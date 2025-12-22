Procurorii italieni cer clasarea unui caz privind drone rusești suspecte deasupra centrului spațial al UE

Procurorii italieni au cerut clasarea unui dosar deschis în urma unor suspiciuni privind zboruri ale unor drone rusești deasupra unui important centru de cercetare al Uniunii Europene, după ce ancheta a arătat că alertele au fost nefondate. Două surse apropiate cazului au declarat că semnalele suspecte au fost, de fapt, rezultatul unor interferențe tehnice.

Anchetatorii din Milano au stabilit că cele 21 de presupuse survoluri, raportate între martie și mai 2025, nu au fost provocate de drone, ci de interferențe generate de un amplificator privat de semnal GSM aflat în apropierea Centrului Comun de Cercetare (JRC) de la Ispra, situat lângă Lacul Maggiore, în nordul Italiei, potrivit Reuters.

Survolurile deasupra JRC sunt strict interzise. Centrul a fost inaugurat în 1960 ca unitate de cercetare nucleară și are un regim de securitate special.

Suspiciuni de spionaj, apoi retrase

După mai multe alerte transmise de centru, procurorii au deschis în martie o anchetă care viza un posibil „spionaj militar sau politic în scopuri teroriste”, suspectând că ar fi vorba despre drone de fabricație rusă. Investigațiile ulterioare au arătat însă că „falsele alerte repetate se datorau interferențelor dintre sistemul de securitate al centrului și activitatea sporadică a amplificatorului GSM dintr-o locuință din apropiere”, au precizat sursele citate.

În acest context, procurorii au solicitat oficial clasarea cazului. Decizia finală va aparține unui judecător de la tribunalul din Milano, însă acceptarea cererii este considerată, de regulă, o formalitate.

Context geopolitic tensionat

NATO acuză frecvent Rusia că desfășoară atacuri hibride împotriva Occidentului, prin hacking, sabotaj și spionaj. Moscova respinge aceste acuzații și susține că Occidentul „alimentează sentimentele anti-rusești”.

Potrivit site-ului oficial al JRC, sediul de la Ispra este al treilea campus de cercetare ca mărime al Comisiei Europene, după Bruxelles și Luxemburg. Centrul se ocupă de domenii variate, de la siguranță nucleară și spațiu, până la resurse durabile, migrație și transport.