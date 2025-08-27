Un copil de 3 ani a murit într-un accident grav pe Valea Oltului. Șase persoane, rănite și transportate la spital

Un accident grav produs pe Valea Oltului, județul Vâlcea, miercuri, 27 august, s-a soldat cu moartea unui copil de 3 ani și rănirea altor șase persoane. Traficul în zonă este complet blocat.

Traficul este complet blocat marți pe Valea Oltului, în comuna Bujoreni, județul Vâlcea, după un accident grav în care au fost implicate două autoturisme. Un copil de 3 ani și-a pierdut viața, iar alte șase persoane au fost rănite și transportate la spital.

Copilul nu a putut fi salvat

Potrivit autorităților, copilul de 3 ani a fost găsit de echipajele medicale în stop cardiorespirator. Paramedicii au început imediat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, viața lui nu a mai putut fi salvată, au transmis cadrele medicale.

Medicii de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului din Râmnicu Vâlcea au declarat că starea copilului era extrem de gravă și că șansele erau minime încă de la sosirea acestuia la spital, potrivit Europafm.ro.

Cum s-a produs accidentul

Potrivit primelor informații, accidentul ar fi fost provocat de nerespectarea distanței față de autoturismul din față. În cele două mașini implicate se aflau opt persoane, dintre care șapte au fost rănite și transportate la spital.

Trafic blocat și anchetă în desfășurare

La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliție pentru a gestiona situația. Coloanele de mașini se întind deja pe câțiva kilometri, circulația fiind complet blocată de la producerea accidentului. Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă ancheta pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii accidentului.