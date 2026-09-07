Cursă nebună din Bulgaria până în Mehedinți. Mobilizare uriașă pentru prinderea unui tânăr care a fugit de polițiști

Mobilizare de amploare în județul Mehedinți, unde polițiștii și jandarmii caută un tânăr de 26 de ani, cetățean al Republicii Moldova, suspectat că ar fi furat o mașină din Bulgaria și ar fi reușit să ajungă în România după o cursă de sute de kilometri.

Bărbatul dispărut are 26 de ani și este din Republica Moldova. Foto: Poliția Mehedinți

Fugarul a fost identificat în zona orașului Strehaia, unde polițiștii au încercat să îl oprească. Potrivit anchetatorilor, bărbatul nu ar fi respectat semnalul agenților, ar fi accelerat și ar fi trecut în viteză de filtrul de poliție.

Ulterior, suspectul ar fi abandonat autoturismul la marginea unei păduri și ar fi fugit. De atunci, zona a fost împânzită de forțele de ordine, relatează publicația As în Gorj.

Peste 100 de polițiști și jandarmi au căutat în pădure

Peste 100 de polițiști și jandarmi au fost mobilizați pentru căutarea suspectului. La operațiune a participat și un elicopter al Ministerului Afacerilor Interne, care a survolat zona pentru a sprijini identificarea bărbatului.

Forțele de ordine au verificat și autoturismele care au circulat prin zonă, pentru a se asigura că suspectul nu reușește să părăsească regiunea cu ajutorul unei alte persoane.

Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi provocat probleme și în Bulgaria. Acesta ar fi spart o baricadă a poliției și ar fi rănit doi agenți.

Pe numele său sunt investigate, potrivit anchetatorilor, mai multe fapte, printre care furtul a două autoturisme, fals și uz de fals.

În România, bărbatul ar urma să fie cercetat și pentru ultraj și vătămare corporală, după fuga de echipajul de poliție din Strehaia.

Suspectul ar fi folosit o identitate falsă în România

Anchetatorii susțin că bărbatul căutat este Iulian Drăgan, însă în România acesta s-ar fi prezentat sub o altă identitate, folosind numele George Andrei Ivan.

Polițiștii și jandarmii continuă căutările în zona împădurită din apropierea localității Strehaia. Autoritățile încearcă să stabilească și traseul exact parcurs de suspect din Bulgaria până în România, precum și circumstanțele în care acesta ar fi reușit să treacă frontiera și să ajungă până în Mehedinți.

Acțiunile sunt în desfășurare, iar polițiștii acordă o atenție deosebită tuturor informațiilor care pot contribui la localizarea acestuia.

„În cazul în care observați persoana căutată sau dețineți informații care pot conduce la identificarea și găsirea acesteia, vă rugăm să apelați de îndată numărul unic pentru apeluri de urgență 112 și să comunicați datele pe care le dețineți”, a transmis Poliția Mehedinți.