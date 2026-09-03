O mașină evaluată la aproximativ 80.000 de euro, furată din Germania și căutată la nivel internațional, a fost descoperită de polițiști în localitatea Corbasca, județul Bacău.

Surpriza găsită de polițiști într-o curte din Bacău: o mașină de 80.000 de euro, furată din Germania Foto: Arhivă

Autoturismul a fost găsit în urma unei percheziții efectuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, împreună cu luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale, la domiciliul unei persoane suspectate că ar avea legătură cu cazul, potrivit știrileprotv.ro.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, mașina era înmatriculată în Germania și figura în bazele internaționale de date ca fiind căutată de autoritățile germane.

„În urma percheziţiei, în locaţia vizată a fost descoperit un autoturism, înmatriculat în Germania, valoarea acestuia fiind de aproximativ 80.000 de euro. Autoturismul în cauză era dat în urmărire internaţională de către autorităţile germane”, au transmis reprezentanții IPJ Bacău.

Autoturismul a fost indisponibilizat de polițiști, iar anchetatorii urmează să stabilească în ce condiții a ajuns acesta în posesia persoanei vizate de percheziție.

În paralel, autoritățile române au început procedurile judiciare de cooperare cu instituțiile competente din Germania, pentru clarificarea situației mașinii și a împrejurărilor în care aceasta a fost furată și transportată în România.

Cercetările continuă într-un dosar penal în care sunt investigate fapte de furt.