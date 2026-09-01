Turist dispărut în mare la Costinești. Salvamarii și scafandrii îl caută de ore întregi

Un turist este căutat în mare, în Costinești, după ce a dispărut în timp ce se afla în apă. Salvamarii și scafandrii ISU Dobrogea încearcă să-l găsească de mai multe ore, însă până acum căutările nu au avut rezultat.

Alarma a fost dată spre orele prânzului. Foto: captură Facebook/Constanţa Tv

Bărbatul venise din Covasna pe litoral împreună cu mai multe rude și prieteni, iar marți, 1 septembrie, mai mulți membri ai grupului au intrat în mare, în zona Terasei Albert. Potrivit martorilor, bărbatul a înaintat în apă până când aceasta i-a ajuns la piept, după care a dispărut.

O femeie care a văzut ce s-a întâmplat spune că bărbatul ar fi fost prins de un curent.

„A venit un curent de apă și l-a luat și l-a întors cumva valul, a apucat să ia o gură de aer și gata, atâta, n-a mai apărut deloc”, a declarat femeia care a indicat şi faptul că l-a văzut ultima dată în apropierea unei geamandure.

Primele informații despre dispariție au ajuns la salvamari în jurul prânzului, notează ziuaconstanţa. Primul care a intervenit a fost Nicu Sarafim, care a verificat zona cu un skijet, iar apoi i-a chemat în apă și pe ceilalți salvamari aflați pe plajă.

„Am fost în turul de la ora 12:00 și am venit aici. Am venit cu skijetul, nu am văzut-o (persoana dispărută - n.r.). Ni s-a spus că este undeva dispărută. În momentul ăla am chemat salvamarii pe care îi aveam pe plajă să intrăm în apă. Am intrat în apă, am căutat pe dedesubt. Nici noi n-am găsit-o”, a declarat Nicu Sarafim.

După căutările făcute de salvamari, în zonă au ajuns și scafandrii ISU Dobrogea. La momentul declarației lui Nicu Sarafim, aceștia căutau de aproximativ două ore și jumătate, iar salvamarii verificau zona de mai bine de patru ore.

„Am cerut intervenția celor de la scafandri, care au venit. Au și ei două ore și jumătate de când caută. (...) Băieții au căutat până la această oră. Au venit și scafandrii aici. Nici urmă de el. Avem patru ore și ceva de când căutăm împreună”, a mai spus salvamarul.

În același timp, Nicu Sarafim atrage atenția că marea poate fi înșelătoare chiar și atunci când pare liniștită. În zonă era arborat steagul galben, iar după furtunile din zilele precedente pot rămâne curenți care duc spre larg.

„Marea este liniștită astăzi. (...) Avem un steag galben. A rămas după furtună și totdeauna după furtună mai sunt niște curenți care trag în spate, trag înspre larg oamenii”, a mai precizat salvamarul.