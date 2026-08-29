Mobilizare de forțe după un apel disperat: un turist s-a rătăcit într-o pădure din Mehedinți

Operațiune de căutare în desfășurare în zona împădurită a comunei Svinița, județul Mehedinți, după ce un bărbat care se afla într-o drumeție a anunțat la 112 că s-a rătăcit și nu mai găsește drumul de întoarcere.

Salvamontiștii și celelalte echipaje de intervenție îl caută pe bărbat Foto: FB Salvamont- Salvaspeo Mehedinti

În urma apelului, autoritățile au mobilizat mai multe echipe de intervenție. Salvatorii desfășoară căutări în pădure pentru localizarea bărbatului și aducerea acestuia în siguranță.

„Persoana a solicitat ajutor după ce și-a dat seama că s-a rătăcit în pădure și nu mai reușește să găsească drumul de întoarcere. Echipele de intervenție sunt mobilizate în teren pentru localizarea și aducerea persoanei în siguranță. Acțiunea este în desfășurare. Vom reveni cu informații la finalizarea misiunii”, a transmis, pe Facebook, Salvamont - Salvaspeo Mehedinti.

La acțiune participă, pe lângă salvamontiști, pompieri din cadrul Secției Orșova și polițiști, iar în zonă a fost trimisă și o ambulanță, pregătită să acorde îngrijiri medicale dacă va fi necesar.

Amintim că, în urmă cu două săptămâni, un bărbat în vârstă de 55 de ani, din Târgu Mureș, a murit după ce a căzut într-o prăpastie, în timpul unei drumeții pe un traseu din Munții Făgăraș, iar o tânără a fost căutată o noapte întreagă după ce s-a rătăcit.

În iunie, doi turiști care s-au rătăcit cu un ATV într-o zonă montană dificilă din județul Buzău au fost salvați de jandarmii montani din Nehoiu, după o intervenție care a durat mai multe ore și s-a desfășurat în condiții meteo nefavorabile.