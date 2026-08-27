Procuror dat în urmărire în toată țara. Radu Bucurică a dispărut subit în urma deciziei de arestare

Radu Bucurică, procurorul cercetat pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, tulburarea ordinii și liniștii publice, precum și pentru două infracțiuni de ultraj, este căutat de polițiști după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

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Magistratul nu s-a prezentat pentru punerea în executare a mandatului și nici nu s-a predat la o unitate de poliție, astfel că a fost dat în urmărire, potrivit Știrilor ProTV.

Decizia instanței supreme a venit după ce procurorii au contestat hotărârea Curții de Apel Alba Iulia, care stabilise anterior că Bucurică poate fi cercetat în libertate.

Pe lângă mandatul de arestare, Radu Bucurică a fost suspendat din funcție de Consiliul Superior al Magistraturii.

Dosarul vizează un incident petrecut în noaptea de 8 spre 9 august, într-un local din comuna Ribița, județul Hunedoara. Potrivit anchetatorilor, Bucurică ar fi intrat în local având asupra sa un pistol letal, deși permisul de port-armă îi fusese anulat. Asupra sa au mai fost găsite un cuțit și un spray iritant-lacrimogen.

Conform acuzațiilor, procurorul ar fi provocat scandal în local și ar fi refuzat să se legitimeze în fața polițiștilor chemați la fața locului. Radu Bucuric este suspectat și că a pulverizat spray iritant către agenți și a încercat să fugă, fiind ulterior imobilizat.

În motivarea Curții de Apel Alba Iulia apare și o precizare privind momentul folosirii armei. Contrar informațiilor comunicate inițial de poliție, instanța a reținut că un agent a preluat pistolul, care s-ar fi descărcat accidental. În incident nu au existat persoane rănite.

Radu Bucurică este cercetat pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, tulburarea ordinii și liniștii publice, precum și pentru două infracțiuni de ultraj.