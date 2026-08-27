Un nou mesaj RO-Alert în Tulcea: MApN a detectat o țintă aeriană la granița cu Ucraina. Geniști trimiși la Plauru după un incendiu

Populația din zonele de nord și est ale județului Tulcea a primit, joi dimineață, un nou mesaj RO-Alert cu privire la posibilitatea căderii unor drone sau a unor fragmente ale acestora, în contextul războiului din Ucraina.

Un nou mesaj RO-Alert în Tulcea, joi dimineață. Foto: arhivă

UPDATE 09:30 Echipa EOD cercetează un incendiu la Plauru

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că a fost informat, în după-amiaza zilei de miercuri, 26 august, despre izbucnirea unui incendiu pe malul brațului Chilia, la aproximativ 2 km amonte de localitatea Plauru. Zona a fost securizată de autorități, iar incendiul de vegetație a fost lichidat de structurile MAI și autoritățile locale. Un echipaj al Poliției de Frontieră a asigurat perimetrul pe timpul nopții, iar în dimineața zilei de joi, 27 august, o echipă de specialiști EOD din cadrul MApN s-a deplasat la fața locului pentru cercetări.

UPDATE 08.45 MApN: Alerta aeriană a încetat la ora 08.35.

UPDATE 08.10 Drona nu a pătruns în spațiul național al României

Ministerul Apărării Naționale anunță că, în dimineața zilei de joi, 27 august, sistemul de supraveghere radar a detectat o țintă aeriană la aproximativ trei kilometri nord de Vâlcove, în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Sistemele de apărare aeriană cu baza la sol au fost trecute în stare de alertă.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar populația din nordul și estul județului Tulcea a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert transmis la ora 06:54.

MApN precizează că nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național și anunță că va reveni cu informații.

Mesaj RO-Alert pentru nordul și estul județului Tulcea

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea a transmis că mesajul a fost emis la ora 06:54. Oamenii au fost îndemnați să își păstreze calmul și să se adăpostească în locuri sigure pentru următoarele 90 de minute.

„În jurul orei 06:54 IGSU a emis un mesaj Ro-Alert pentru zona de nord și est a județului Tulcea”, au transmis reprezentanții ISU.

O avertizare similară a fost emisă și miercuri seară pentru nordul județului. Atunci, populația a fost informată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și a fost sfătuită să se adăpostească.

Miercuri seară, țintă aeriană detectată la nord de Vâlcove

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, miercuri seară, a fost detectată o țintă aeriană la nord de Vâlcove, în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Pentru monitorizarea situației, Forțele Aeriene Române au ridicat în aer un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT.

Alerta aeriană a încetat la miezul nopții. Potrivit MApN, nu au fost raportate pătrunderi ale țintei în spațiul aerian național.

Numărul mesajelor RO-Alert transmise populației din județul Tulcea pe fondul războiului din Ucraina a crescut semnificativ în acest an. De la începutul lui 2026, mesajele de avertizare emise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au depășit ca număr alertele de extremă urgență transmise la nivel național, din aceeași cauză, în perioada 2023-2025.

Alertă de dronă în Olimp

De asemenea, a fost alertă miercuri dimineață, 26 august 2026, în stațiunea Olimp, județul Constanța, după ce pe plajă a fost descoperit un fragment de dronă. Geniștii au detonat obiectul găsit pe plaja din Olimp. Detonarea nu a fost foarte puternică, drona neavând atât de mult material explozibil.