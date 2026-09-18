 Tanczos Barna susține în continuare ideea unei rotative guvernamentale. „O soluție pentru o construcție politică solidă” | adevarul.ro
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Tanczos Barna susține în continuare ideea unei rotative guvernamentale. „O soluție pentru o construcție politică solidă”

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Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a transmis că UDMR susține în continuare ideea unei rotative guvernamentale, despre care spune că „poate să fie o soluție pentru o construcție politică solidă”.

Tanczos Barna
Tanczos Barna Foto: Facebook/Tanczos Barna

Declarația reprezentantului UDMR a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă susținute la Parlament, la care a participat și eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan, nominalizat joi de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier.

„Considerăm că cel mai important lucru astăzi pentru România e să ne gândim la un guvern care nu are o perspectivă de câteva luni, ci să găsim o soluție politică care asigură guvernare stabilă până în 2028.

Considerăm în continuare că cea mai bună soluție este o refacere, chiar într-o altă formulă, a acelei majorități care s-a destrămat în aprilie și credem că rotativa poate să fie în continuare o soluție pentru o construcție politică solidă.

Detaliile, desigur, trebuie discutate în negocieri politice cu Partidul Social Democrat.

PNL, USR și UDMR au făcut această propunere cu gândul la o stabilizare a situației politice și salutăm că există această oportunitate pentru clasa politică să rezolvăm problema pentru următorii doi ani.”

Acesta reafirmă că UDMR nu va participa la formarea unui guvern „care va avea nevoie de sprijinul AUR, S.O.S, sau al altor partide extremiste.”

„UDMR nu va participa la asemenea construcții politice. De aceea, considerăm că săptămâna viitoare trebuie reluate acele negocieri care să ofere o altă alternativă, o altă perspectivă și o guvernare stabilă pe termen mediu pentru România”, mai afirmă Tanczos Barna.

Președintele Nicușor Dan a anunțat joi, la Palatul Cotroceni, că l-a propus pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, după consultările cu partidele parlamentare.

Șeful statului a precizat că Mureșan este persoana care a primit cele mai multe voturi din partea formațiunilor politice consultate.

„Nu avem o majoritate conturată în ciuda acestor ore de discuții. Am ales să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Această persoană este Siegfried Mureșan”, a declarat Nicușor Dan.

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