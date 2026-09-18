 La doar 23 de ani, Emma Răducanu se gândește deja la retragerea din tenis. Vrea să schimbe complet domeniul: „Sportivii au cariere scurte!” | adevarul.ro
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La doar 23 de ani, Emma Răducanu se gândește deja la retragerea din tenis. Vrea să schimbe complet domeniul: „Sportivii au cariere scurte!”

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Deși se află încă la începutul carierei, Emma Răducanu se gândește deja la ceea ce ar putea face după retragerea din tenis. La doar 23 de ani, jucătoarea britanică de origine română a vorbit recent despre unul dintre planurile sale pentru perioada de după sportul profesionist.

Emma Răducanu
Emma Răducanu Foto: EPA

Pasionată de artă, Răducanu și-ar dori ca, la un moment dat, să deschidă și să dețină propria galerie de artă. Interesul său pentru acest domeniu este vizibil inclusiv prin intermediul postărilor pe care le publică pe rețelele de socializare.

„Sportivii au cariere atât de scurte!”

Emma a mai vorbit despre carierele scurte pe care le au sportivii, motiv pentru care dorește să revină cât mai rapid pe teren și să se bucure de tenis:

„Sunt atrasă în special de lucrările pe pânză și de sculptura în stilul artei moderne. Este uimitor cât de diferit reacționează fiecare persoană la artă. Mi-ar plăcea să explorez acest domeniu ca un curator și să creez un spațiu care să reflecte propria mea sensibilitate. Acesta este visul meu. Sportivii au cariere atât de scurte. Voi continua să dau tot ce am mai bun și să mă bucur de proces la maximum. Desigur, am obiective concrete, dar cel mai important este să mă concentrez pe fiecare zi în parte. Dacă te obsedează rezultatele și pui prea multă presiune pe tine, lucrurile tind să nu meargă atât de bine!”, a declarat Emma Răducanu, pentru UNIQLO.

În prezent, însă, tenisul îi ocupă în continuare cea mai mare parte a atenției, chiar dacă parcursul din ultima perioadă a fost afectat din nou de probleme medicale. Campioana de la US Open 2021 a absentat de la Wimbledon și US Open, iar revenirea pe teren este așteptată după o perioadă complicată. În prezent, Emma Răducanu ocupă locul 89 în clasamentul WTA.

Un profil internațional și câștiguri importante din tenis

Deși joacă sub steagul Marii Britanii, Emma Răducanu are o poveste de familie care leagă trei țări. Sportiva s-a născut pe 13 noiembrie 2002, în Toronto, Canada. Mama sa, Renee Zhai, are origini chineze, în timp ce tatăl, Ion Răducanu, este român.

În ceea ce privește performanțele din circuitul profesionist, Răducanu a ajuns până pe locul 10 WTA, cea mai înaltă poziție ocupată în carieră, în iulie 2022. Din tenis, britanica a strâns până în prezent premii în valoare totală de 6.562.478 de dolari.

Victoriile și înfrângerile înregistrate de Emma, din 2021 și până în prezent:

  • 2021 - 15 victorii / 6 înfrângeri
  • 2022 - 17 victorii / 19 înfrângeri
  • 2023 - 5 victorii / 5 înfrângeri
  • 2024 - 23 de victorii / 13 înfrângeri
  • 2025 - 28 de victorii / 22 înfrângeri
  • 2026 - 11 victorii / 10 înfrângeri.

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