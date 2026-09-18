Siegfried Mureșan anunță o conferință de presă comună cu liderii PNL, USR și UDMR: „Ne-am apucat de lucru”

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a ajuns înainte de ora 13.00 Parlament alături de liderul PNL, Ilie Bolojan, și va susține vineri, 18 septembrie, o conferință de presă comună alături de președinții PNL, USR și UDMR.

1/3 Sosirea premierului desemnat, Siegfried Mureșan, în Parlamentul României Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

„Ne-am apucat de lucru. Vom comunica transparent la fiecare pas în cadrul acestei proceduri. În cursul zilei de astăzi vom avea o conferință de presă comună pe subiectul formării guvernului.

Mulțumesc mult Partidului Național Liberal, Uniunii Salvați România și Uniunii Democrate Maghiare din România pentru colaborarea strânsă pe care o avem”, a transmis eurodeputatul PNL într-o postare pe Facebook.

Președintele Nicușor Dan a anunțat joi, la Palatul Cotroceni, că l-a propus pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, după consultările cu partidele parlamentare.

Șeful statului a precizat că Mureșan este persoana care a primit cele mai multe voturi din partea formațiunilor politice consultate.

„Nu avem o majoritate conturată în ciuda acestor ore de discuții. Am ales să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Această persoană este Siegfried Mureșan”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a precizat că Mureșan are experiența și expertiza necesare pentru această funcție, însă acesta i-a cerut un timp de gândire înainte de a confirma dacă acceptă propunerea. La scurt timp după anunțul șefului statului, eurodeputatul a transmis că acceptă propunerea.