Petrișor Peiu respinge categoric posibilitatea ca AUR să-l susțină pe Siegfried Mureșan: „Trebuie să fii masochist să bați la ușa AUR. Nici pe vizor nu ne uităm”

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a respins categoric posibilitatea ca Alianța pentru Unirea Românilor să susțină în Parlament învestirea unui guvern condus de Siegfried Mureșan.

Delegația AUR - George Simion, Adrian Axinia, Petrișor Peiu, Gianina Șerban și Gheorghe Piperea Foto: Alexandru Dobre

Într-o intervenție la Digi24, Petrișor Peiu a reacționat și la apelul UDMR de a evita sprijinul partidelor extremiste, susținând că nu crede că premierul desemnat va căuta sprijin la AUR

„Trebuie să fii cel puțin masochist să bați la ușa AUR”, a spus liderul senatorilor AUR, adăugând că după criticile din ultimii ani, „nici pe vizor nu ne uităm dacă ne bate Siegfried Mureșan la ușă”.

Senatorul Alianței pentru Unirea Românilor consideră că respingerea lui Mureșan în Parlament ar face parte dintr-un plan politic al președintelui Nicușor Dan, care ar viza nominalizarea uterioară a lui Sorin Grindeanu:

„Să îl numească pe Grindeanu și acesta să formeze o majoritate cu diverse partide și partidulețe și cu UDMR”, a declarat Peiu.

Peiu a subliniat că AUR nu va susține nici un eventual guvern condus de Sorin Grindeanu.

„Exclus. O negociere cu AUR se face înainte de Cotroceni… De ce ar susține AUR un premier deja desemnat de Nicușor Dan fără a fi întrebat și AUR și cu un program la care AUR nu a contribuit?”, a transmis liderul senatorilor AUR.

Siegfried Mureșan: „Începem munca imediat la un program de guvernare cu experții din PNL, USR și UDMR”

Amintim că, miercuri, Siegfried Mureșan i-a mulțumit președintelui pentru desemnare și PNL, USR și UDMR pentru colaborare.

„Știam că România are nevoie de un guvern serios și credibil cât mai curând, un guvern care să continue măsurile de reformă, proiectele, programele începute în ultimul an. Știu că România a câștigat încredere, credibilitate în ultimul an, știu că România este o informație mai puternică decât în trecut și trebuie să continuăm pe acest drum ce va urma.

Am decis ca împreună cu experții noștri din Partidul Național Liberal, din Uniunea Salvați România și din UDMR să începem munca imediat la un program de guvernare.

Cel mai important lucru este ce vom face pentru țară din prima zi în care acest guvern va fi învestit. Începând de astăzi voi lucra împreună cu colegii din cele trei partide la redactarea programului de guvernare.

Obiectivul nostru este ca la începutul săptămânii viitoare să vă prezentăm prioritățile programului de guvernare și obiectivul nostru este ca, pe baza priorităților programului de guvernare, să avem o discuție cu parlamentarii din Parlamentul României”, a transmis Siegfried Mureșan.