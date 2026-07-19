Alertă aeriană în nordul județului Tulcea. Radarul MApN a detectat un grup de ținte la 15 kilometri de granița cu Ucraina

O alertă aeriană a fost instituită duminică, 19 iulie, în nordul județului Tulcea, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de ținte aeriene în apropierea localității ucrainene Vâlcove.

Potrivit MApN, țintele au fost detectate la ora 13.19, la aproximativ 15 kilometri est de Vâlcove, în Ucraina. În urma monitorizării situației, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru activarea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea.

Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 13.57.

„Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian”, a trasmis MApN.

Alerta aeriană a încetat la ora 14.34.

MApN anunță că monitorizează permanent situația și menține informate, în timp real, structurile aliate cu privire la astfel de evenimente.