Două persoane, mamă şi fiu, au murit într-un apartament din Tulcea care a luat foc. Cauza incendiului

Tragedie înainte de Florii în Tulcea, unde două persoane și-au pierdut viața după ce apartamentul în care locuiau, situat la parterul unui bloc, a luat foc.

În noaptea de dinaintea Floriilor, un apel la numărul de urgență 112 a alertat pompierii cu privire la un incendiu izbucnit într-un apartament situat la parterul unui bloc de pe strada Neptun din municipiul Tulcea.

La sosirea echipajelor ISU Tulcea, locuința era deja cuprinsă de flăcări și degaja un fum dens care se răspândise şi pe casa scării.

În interiorul apartamentului, pompierii au descoperit două persoane inconștiente, o femeie în vârstă de 89 de ani şi un bărbat de 57 de ani, mamă şi fiu. Salvatorii le-au scos rapid din zona de pericol și, împreună cu echipajele SAJ și SMURD, au început manevrele de resuscitare. Din păcate, intervenția medicală nu a avut succes, iar cele două victime au fost declarate decedate la fața locului.

„Au fost extrase din zona de pericol şi împreună cu cu echipajele medicale SAJ şi SMURD au efectuat manevrele de resuscitare. Din păcate, rezultatul manevrelor nu a fost unul pozitiv, cele două victime, o femeie de 89 de ani şi un bărbat de 57 de ani, mamă şi fiu, au fost declarate decedate de către medic”, a precizat ISU Tulcea.

Primele concluzii ale anchetei indică un cablu electric defect drept cauză probabilă a incendiului care a cuprins apartamentul, un scenariu tot mai frecvent în locuințele cu instalații vechi sau improvizate, mai ales în blocurile construite înainte de 1990.

În acest context, experții subliniază că rețelele electrice din acele perioade au fost proiectate pentru un consum mult mai redus decât cel actual și nu fac față numărului tot mai mare de electrocasnice și aparate moderne, ceea ce crește semnificativ riscul de incendiu, şi recomandă verificarea periodică a instalațiilor electrice și intervenția unui electrician autorizat pentru orice modificare sau reparație.

Reprezentanții ISU reamintesc populației câteva reguli esențiale pentru prevenirea incendiilor:

* evitați utilizarea cablurilor și prelungitoarelor defecte sau improvizate

* nu suprasolicitați prizele prin conectarea mai multor consumatori mari simultan

* folosiți doar produse electrice certificate, achiziționate din surse autorizate

* verificați periodic instalația electrică, mai ales în locuințele din blocuri vechi

* apelați la specialiști autorizați pentru orice intervenție asupra rețelei electrice.