Polițiștii și jandarmii au efectuat, marți dimineață, mai multe percheziții în județul Timiș, într-un dosar care vizează o grupare suspectată de comiterea unor furturi din locuințe. Printre persoanele vizate în anchetă se află și un agent de poliție în vârstă de 32 de ani, de la Secția 5 din Timișoara.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, polițistul ar fi avut un rol în activitatea grupării. Acesta le-ar fi furnizat suspecților informații înaintea unor furturi și le-ar fi oferit protecție. De asemenea, agentul ar fi participat la împărțirea bunurilor obținute în urma furturilor, transmite presa locală.

Gruparea se afla de mai mult timp în atenția polițiștilor. Cea mai recentă faptă cercetată ar fi avut loc în noaptea precedentă, în Arad.

După furt, patru dintre suspecți s-ar fi întors în Timișoara, unde au fost depistați de polițiști în parcarea unui supermarket.

Ulterior, anchetatorii au efectuat mai multe percheziții la locuințele unor membri ai grupării din județul Timiș. La acțiune au participat și jandarmi de la structura de Intervenție Antiteroristă din cadrul Grupării de Jandarmi Timișoara.

Sursa: Pagina de Timiș

Anchetatorii au căutat probe care să permită stabilirea modului în care ar fi acționat gruparea, precum și a legăturilor dintre suspecți și furturile aflate în cercetare.

Unul dintre suspecți a fost depistat în trafic, în localitatea Sânmihaiu Român. În autoturismul acestuia, anchetatorii ar fi găsit mănuși, cagule și alte obiecte despre care există suspiciunea că ar fi fost folosite la comiterea spargerilor.

Mai multe persoane au fost conduse la audieri în cadrul anchetei.