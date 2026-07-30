 Percheziții într-un dosar de furturi din aeronave. Prejudiciu de 800.000 de euro | adevarul.ro
search
Joi, 30 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Percheziții într-un dosar de furturi din aeronave. Prejudiciu de 800.000 de euro

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Polițiștii Direcției Transporturi desfășoară joi o amplă operațiune într-un dosar de furt calificat din aeronave, în care sunt investigate 16 persoane, angajați ai unei societăți comerciale și presupuși complici ai acestora. Acestea ar fi furat parfumuri, ceasuri, alimente, accesorii și alte produse ce se comercializează în avioane. Anchetatorii susțin că prejudiciul produs unei companii aeriene se ridică la aproximativ 800.000 de euro.

Sunt percheziții într-un dosar de furt din aeronave. FOTO: arhivă
Sunt percheziții într-un dosar de furt din aeronave. FOTO: arhivă

În cadrul acțiunii, oamenii legii pun în executare 12 mandate de percheziție domiciliară și 16 mandate de aducere în București și în județele Ilfov și Prahova.

Cercetările vizează activitatea infracțională a celor 16 suspecți, care, în perioada aprilie 2023 – prezent, ar fi sustras produse de catering și articole din oferta boutique disponibilă la bordul aeronavelor, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).

Printre bunurile furate s-ar număra parfumuri, ceasuri, alimente, accesorii, produse personalizate și alte articole comercializate în timpul zborurilor operate de compania aeriană.

Anchetatorii susțin că persoanele cercetate și-ar fi însușit inclusiv încasările provenite din vânzarea acestor produse către pasageri.

Acțiunea este desfășurată de polițiștii Direcției Transporturi, în colaborare cu Serviciul de Poliție Transporturi Aeriene „Henri Coandă”, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.

Cele 16 persoane vizate de anchetă urmează să fie conduse la audieri la sediul Secției Regionale de Poliție Transporturi București, pentru continuarea cercetărilor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina va fi cedată Poloniei în viitor
digi24.ro
image
Seceta extremă se va amplifica în bazinul Dunării. Situația este gravă și pe alte râuri și lacuri, restricții la robinet
stirileprotv.ro
image
România stă pe un butoi de pulbere. 1,6 milioane de „decreței” ies la pensie în următorii 10 ani. Sociolog: Populația României va fi înlocuită în următorul secol
gandul.ro
image
Ce se întâmplă cu facturile românilor după oprirea reactoarelor de la Cernavodă
mediafax.ro
image
Nu se vede la tv! Returul Auda – FCSB din Conference League poate fi urmărit doar pe platformele de live streaming
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan, după oprirea ambelor reactoare de la Cernavodă: „Reduceți consumul de energie seara”
libertatea.ro
image
Băiat pe trotinetă, lovit în cap de un obiect căzut din cer. Copilul nu-și amintește nimic despre incident
digi24.ro
image
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
gsp.ro
image
Surpriză uriașă: după 12 ani, Elena Băsescu a revenit! Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
digisport.ro
image
Patricia Vizitiu face dezvăluiri după Survivor. Cum se înțelege cu Marian Godină și în ce relații a rămas cu foștii colegi
click.ro
image
Un mamut preistoric a ieșit la iveală, la Ruse, în albia Dunării, după ce fluviul a secat. A fost găsit de un țăran bulgar
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
10 obiectele pe care ar trebui să le înlocuiești mai des decât crezi
observatornews.ro
image
A murit pilotul Mihai Vîrdol. Anunțul făcut de forțele aeriene române
cancan.ro
image
Decizie: Perioadele suplimentare la grupele de muncă nu sunt contributive la pensie. Ce bani pierd pensionarii
newsweek.ro
image
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
prosport.ro
image
La ce viteză consumă cel mai puțin mașina ta. Poți economisi până la 30% la fiecare plin
playtech.ro
image
„Coelho, cu ochii larg închiși!”. Marius Mitran îi răspunde dur antrenorului Craiovei: „Meciul cel mai important e cel cu oglinda!” 
fanatik.ro
image
Un turist a călătorit în peste 50 de țări din întreaga lume. ”Sunt doar 3 în care mă întorc mereu”
ziare.com
image
Bulgarii nu s-au ferit de cuvinte, după scenele cum rar se văd de la Craiova - Levski: ”A fost atacat cu pumnii!” / ”Șocant”
digisport.ro
image
Incendiile riscă să se extindă în Grecia, Italia și Europa Centrală. MAE a emis deja un evertisment de călătorie
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată penthouse-ul de lux al lui Carmen Brumă. E pur și simplu wow! E imens și are o terasă superbă. Vedeta se bucură și de un dressing fabulos! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Este oficial. Se confirmă majorarea facturilor la energie
mediaflux.ro
image
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
gsp.ro
image
INTERVIU | Flavia Boghiu povestește cu ochii în lacrimi drama unei mame refugiate din Ucraina și manipulările despre război: „Nu există să rămâi insensibil în fața unei asemenea tragedii. Românii au făcut, dacă vrei, bani ca să-i să-i ajute”
actualitate.net
image
Imagini deplorabile din pavilionul unde Fundația Metropolis renovează din donații o secție de Oncologie pe care statul nu a reușit să o modernizeze. Aici sunt tratați bolnavii de cancer
actualitate.net
image
Mihai Onilă a fost operat de urgență. Soția lui e la capătul puterilor: „Trec prin momente extrem de grele”
click.ro
image
Mirela Oprișor, declarații dureroase despre moartea fratelui: „Nu pot să-i uit ochii ăia disperați de frică”
click.ro
image
Cel mai bizar partaj din România. Un bărbat a cerut la divorț jumătate din silicoanele fostei soții
click.ro
Bessie Wallis Warfield Simpson foto profimedia 0601056884 jpg
Iscusită în „arta întunecată a sexului”, pe care a învățat-o prin bordeluri, soția fostului rege devenise irezistibilă
okmagazine.ro
Cercetări arheologice la tumulii din Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)
Finalul cercetărilor de la tumulii din Băicoi: Monumentul funerar impresionant descoperit la Movila Vulpii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arată patul anti-divorț din vila de peste 1 milion de dolari a Iuliei Albu: „Este foarte confortabil”
image
Mihai Onilă a fost operat de urgență. Soția lui e la capătul puterilor: „Trec prin momente extrem de grele”

OK! Magazine

image
Iscusită în „arta întunecată a sexului”, pe care a învățat-o prin bordeluri, soția fostului rege devenise irezistibilă

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?