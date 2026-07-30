Percheziții într-un dosar de furturi din aeronave. Prejudiciu de 800.000 de euro

Polițiștii Direcției Transporturi desfășoară joi o amplă operațiune într-un dosar de furt calificat din aeronave, în care sunt investigate 16 persoane, angajați ai unei societăți comerciale și presupuși complici ai acestora. Acestea ar fi furat parfumuri, ceasuri, alimente, accesorii și alte produse ce se comercializează în avioane. Anchetatorii susțin că prejudiciul produs unei companii aeriene se ridică la aproximativ 800.000 de euro.

În cadrul acțiunii, oamenii legii pun în executare 12 mandate de percheziție domiciliară și 16 mandate de aducere în București și în județele Ilfov și Prahova.

Cercetările vizează activitatea infracțională a celor 16 suspecți, care, în perioada aprilie 2023 – prezent, ar fi sustras produse de catering și articole din oferta boutique disponibilă la bordul aeronavelor, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).

Printre bunurile furate s-ar număra parfumuri, ceasuri, alimente, accesorii, produse personalizate și alte articole comercializate în timpul zborurilor operate de compania aeriană.

Anchetatorii susțin că persoanele cercetate și-ar fi însușit inclusiv încasările provenite din vânzarea acestor produse către pasageri.

Acțiunea este desfășurată de polițiștii Direcției Transporturi, în colaborare cu Serviciul de Poliție Transporturi Aeriene „Henri Coandă”, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.

Cele 16 persoane vizate de anchetă urmează să fie conduse la audieri la sediul Secției Regionale de Poliție Transporturi București, pentru continuarea cercetărilor.