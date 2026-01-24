Locuințele consilierului lui Bolojan, Marilen Pirtea, și a managerului Spitalului „Victor Babeș” au fost sparte de hoți

În cursul serii de sâmbătă, 24 ianuarie, locuința consilierului onorific al lui Ilie Bolojan, Marilen Pirtea, a fost spartă de hoți, autoritățile intervenind pentru a investiga incidentul.

Totodată, casa managerului Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș”, prof. univ. dr. Simin-Aysel Florescu, a fost, de asemenea, ținta unor spargeri.

Potrivit Antena 3 CNN, în ambele cazuri, autoritățile au demarat verificări pentru a stabili circumstanțele în care au avut loc spargerile și pentru a identifica autorii.

Investigațiile sunt în desfășurare, iar detalii suplimentare vor fi comunicate pe măsură ce informațiile vor fi confirmate oficial.