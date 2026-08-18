 Incendiul din Delta Dunării nu a fost stins. Pompierii au oprit intervenția peste noapte, iar zona este supravegheată | adevarul.ro
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Video Incendiul din Delta Dunării nu a fost stins. Pompierii au oprit intervenția peste noapte, iar zona este supravegheată

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Incendiul izbucnit în zona Ostrovul Babina, în Delta Dunării, nu a fost încă lichidat complet. Pompierii au intervenit pe parcursul întregii zile, însă ultimele focare se află într-o zonă dificil de accesat, iar operațiunea de stingere a fost suspendată după lăsarea întunericului.

Incendiul din Delta Dunării nu a fost stins. FOTO: Captură Video / Facebook
Incendiul din Delta Dunării nu a fost stins. FOTO: Captură Video / Facebook

Potrivit ISU Tulcea, echipajele au decis să oprească temporar intervenția din cauza condițiilor de teren și a vizibilității reduse. Zona afectată rămâne însă sub supraveghere pentru ca eventualele focare să poată fi monitorizate.

„Pe fondul lăsării întunericului, având în vedere faptul că zona în care se manifestă ultimele focare este greu accesibilă salvatorilor, misiunea de stingere a fost oprită în urmă cu puțin timp”, au transmis reprezentanții ISU Tulcea.

Flăcările au cuprins aproximativ 700 de hectare de vegetație uscată și circa 1.000 de metri pătrați de fond forestier.

Autoritățile precizează că, în cursul intervenției, suprafața afectată de incendiul din fondul forestier nu s-a extins.

Pompierii urmează să revină în teren miercuri dimineață pentru o nouă evaluare.

„În cursul dimineții, salvatorii vor efectua o recunoaștere în teren și, în funcție de situația operativă, misiunea va fi reluată”, a transmis ISU Tulcea.

Intervenția este îngreunată de particularitățile zonei din Delta Dunării, unde accesul echipajelor către focarele rămase este dificil.

Autoritățile continuă să monitorizeze situația pe timpul nopții, urmând ca în funcție de evoluția incendiului să decidă modul în care vor continua operațiunile de stingere.

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