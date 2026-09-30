 Zile libere pentru evenimente în familie. Câte zile primesc angajații în caz de deces, căsătorie sau naștere | adevarul.ro
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Zile libere pentru evenimente în familie. Câte zile primesc angajații în caz de deces, căsătorie sau naștere

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Angajații pot beneficia de zile libere plătite atunci când au loc anumite evenimente importante în familie, precum căsătoria, decesul unei rude sau nașterea unui copil. Codul muncii prevede că, în cazul unor evenimente familiale deosebite, salariații au dreptul la zile libere plătite.

Foile unui calendar
Angajații pot beneficia de zile libere pentru animite evenimente din familie Foto: arhivă

Acestea nu se includ în durata concediului de odihnă. Numărul zilelor și evenimentele pentru care se acordă sunt stabilite prin lege, prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.

Prin urmare, nu există un număr unic de zile valabil pentru toți angajații. Pentru a afla exact câte zile poate primi un salariat, trebuie verificată categoria de personal din care face parte și actul care îi reglementează drepturile.

Câte zile libere primesc angajații care se căsătoresc

În cazul căsătoriei salariatului, numărul zilelor libere plătite depinde de prevederile aplicabile la locul de muncă.

Pentru salariații din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare cărora li se aplică Hotărârea Guvernului nr. 250/1992, sunt prevăzute 5 zile de concediu plătit pentru căsătoria salariatului.

În cazul angajaților din sectorul privat, Codul muncii nu stabilește un număr fix de zile pentru căsătoria salariatului. Dreptul și numărul zilelor pot fi prevăzute în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern.

Astfel, un angajat din mediul privat trebuie să verifice regulile stabilite de angajator pentru a afla câte zile libere plătite îi sunt acordate cu această ocazie.

Zile libere pentru deces în familie

Decesul unei persoane apropiate poate reprezenta, de asemenea, un eveniment familial pentru care se acordă zile libere plătite.

Pentru salariații din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare cărora li se aplică HG nr. 250/1992, sunt prevăzute 3 zile de concediu plătit în cazul decesului soțului sau al unei rude de până la gradul al II-lea.

În sectorul privat, Codul muncii nu stabilește un număr general de zile pentru decesul unei rude. Drepturile salariatului trebuie verificate în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern.

Este important de reținut că zilele libere plătite pentru evenimente familiale deosebite nu se scad din concediul de odihnă anual.

Tații primesc zile libere la nașterea unui copil

Pentru tați există un drept distinct, reglementat prin Legea nr. 210/1999 privind concediul paternal.

Tatăl copilului nou-născut care are calitatea de lucrător beneficiază de 10 zile lucrătoare de concediu paternal plătit. Durata concediului se majorează cu 5 zile lucrătoare dacă tatăl a obținut atestatul de absolvire a cursului de puericultură. În acest caz, concediul paternal poate ajunge la 15 zile lucrătoare.

Concediul paternal se acordă la cererea tatălui, în primele 8 săptămâni de la nașterea copilului, pe baza certificatului de naștere din care rezultă calitatea de tată. Indemnizația pentru perioada concediului este egală cu salariul corespunzător perioadei respective și este suportată din fondul de salarii al angajatorului.

Legea prevede și că dreptul la concediul paternal poate fi cumulat cu dreptul la învoire plătită, permisie sau zile de concediu acordate pentru nașterea unui copil, atunci când aceste drepturi sunt prevăzute de reglementările aplicabile categoriei de personal din care face parte tatăl.

Ce trebuie să știe angajații

Zilele libere pentru evenimente în familie sunt zile plătite și nu se scad din concediul de odihnă. Însă numărul lor nu este același pentru toți salariații.

Pentru căsătorie și deces în familie, angajatul trebuie să verifice prevederile legale aplicabile categoriei sale de personal, contractul colectiv de muncă și regulamentul intern.

Pentru tați, concediul paternal este reglementat distinct și oferă 10 zile lucrătoare, respectiv 15 zile lucrătoare dacă sunt îndeplinite condițiile pentru majorarea duratei prin atestatul de puericultură.

În cazul salariaților cărora li se aplică HG nr. 250/1992, drepturile sunt mai precis stabilite: 5 zile pentru căsătoria salariatului, 3 zile pentru nașterea sau căsătoria unui copil și 3 zile pentru decesul soțului sau al unei rude până la gradul al II-lea.

Pentru angajații din sectorul privat, numărul zilelor libere pentru evenimente familiale trebuie verificat în documentele care reglementează raportul de muncă.

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