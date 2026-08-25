Fără păcănele în Timișoara. Ce alte orașe au interzis definitiv jocurile de noroc

Timișoara interzice sălile de jocuri de noroc, după ce Consiliul Local a aprobat marți, în unanimitate, o hotărâre prin care astfel de activități nu vor mai putea fi autorizate în oraș. Sălile existente vor putea funcționa până la expirarea licențelor, cel târziu anul viitor, spune Dominic Fritz.

Sală de jocuri de noroc Foto: Facebook

Primarul din Timișoara, Dominic Fritz, a anunțat că, în urma deciziei adoptate marți de Consiliul Local, nu vor mai putea fi autorizate noi săli de jocuri de noroc în oraș.

„Consiliul Local a aprobat hotărârea de consiliu local prin care interzicem total sălile de jocuri de noroc în oraș”, a scris primarul pe pagina de Facebook.

În Timișoara vor putea funcționa în continuare activitățile de tip loto ale Loteriei Naționale.

Fritz spune că sălile care sunt deschise în prezent pot funcționa până la expirarea licențelor primite de la București, cel târziu anul viitor.

„Faptul că azi am putut decide ce se întâmplă cu sălile de păcănele în Timișoara e meritul colegilor mei parlamentari USR. Ani de zile s-au luptat pentru ca această decizie să fie la autoritățile locale. Mulțumesc Consiliului Local că a luat această decizie cu unanimitate de voturi”, a transmis primarul.

Și alte orașe au interzis păcănelele

Timișoara nu este primul oraș din România care ia o astfel de decizie. Printre municipiile care au adoptat măsuri similare se numără Bacău și Slatina.

Slatina a fost primul oraș din România care a interzis sălile de jocuri de noroc și pariurile sportive, în timp ce la Bacău Consiliul Local a decis interzicerea activităților de jocuri de noroc în locații fizice.

Totodată, Iașul a devinit primul județ din România care interzice sălile de jocuri de noroc cu aparate de tip slot-machine, după ce toate cele 98 de consilii locale din orașele și comunele județului au votat în favoarea măsurii.

Aplicarea măsurii diferă de la o localitate la alta. Unele administrații au decis închiderea imediată a sălilor, în timp ce altele vor permite funcționarea acestora până la expirarea autorizațiilor existente.

Potrivit datelor Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, ultimele licențe din județ urmează să expire în februarie 2027, moment în care Iașiul ar putea deveni complet liber de aparatele de tip slot-machine.