Timișoara vrea să facă zone speciale pentru păcănele: „Las Vegas-ul nostru va fi în partea industrială a orașului”

Noile reglementări privind jocurile de noroc dau primăriilor puterea de a decide dacă acestea vor funcționa în orașele lor. În Timișoara, autoritățile propun scoaterea sălilor de jocuri din zonele rezidențiale și din apropierea școlilor, după ce tot mai mulți tineri au devenit dependenți de păcănele, avertizează foști jucători.

Un tânăr de 22 de ani din Timișoara a povestit cum a prins gustul jocurilor de noroc încă din adolescență, la o sală din apropierea școlii. „Pe la 14 ani, am intrat în sala de jocuri din zonă, nu mi s-a cerut buletin, nimic, deși aveam clar față de copil. Am jucat primii mei 10 lei și am câștigat 350. Prieteni ai mei și-au amanetat bijuterii, ajungeau să aibă în aparat 2.000-3.000 de lei”, spune acesta. În scurt timp, a devenit dependent, reușind să se lase abia după trei ani.

„La 15-16 ani mergeam să ne uităm la fructele care curgeau pe ecran și am băgat un card nepotrivit, pierzând 2.000 de lei. Atunci am zis: «Stop». Mă bucur că am reușit să scap, dar mulți prieteni sunt încă prinși în gheara jocurilor de noroc”, adaugă tânărul.

În Timișoara sunt autorizate 173 de săli de jocuri de noroc, majoritatea la parter de bloc sau la mai puțin de 500 de metri de școli. Primarul Dominic Fritz a explicat că noul regulament propune crearea unor zone speciale, departe de școli și locuințe, în care să se poată desfășura legal activitățile de tip „Las Vegas”. „Mă refer la poate două sau maximum trei zone în Timișoara, mai ales în zone industriale, unde putem să dăm libertate operatorilor”, a spus Fritz.

Locuitorii salută inițiativa. „În teorie, mi se pare o idee bună, poate vor reduce numărul de jucători”, a declarat un tânăr. „Este o decizie mai mult decât bună. Sunt multe persoane care apelează la astfel de jocuri pentru a câștiga bani”, a spus o altă localnică.

Proiectul va fi supus votului în plenul Consiliului Local Timișoara, urmând să stabilească dacă sălile de jocuri de noroc vor fi mutate în zone dedicate și departe de blocuri și școli.