Primul județ din țară care elimină păcănelele: „Nu se vor mai emite noi autorizații”

Iași devine primul județ din România care interzice sălile de jocuri de noroc cu aparate de tip slot-machine, după ce toate cele 98 de consilii locale din orașele și comunele județului au votat în favoarea măsurii.

Decizia vine în urma unei ample campanii civice, susținute de o petiție semnată de mii de persoane, care au cerut eliminarea fenomenului considerat responsabil pentru numeroase probleme sociale și familiale

Paul Ciobanu, cofondator al Grupului de Inițiativă Civică „În Stradă”, spune că demersul a început în comuna Miroslava și a fost urmat de municipiul Iași, iar ulterior măsura a fost adoptată în toate localitățile din județ, relatează 7est.ro.

„Pe raza întregului județ nu mai sunt permise slot-machine-urile. Nu se vor mai emite noi autorizații pentru sălile de jocuri sau pentru aparatele de acest tip”, a declarat acesta, precizând că efectele deciziilor luate de autorități vor deveni vizibile începând de anul viitor.

În municipiul Iași, Consiliul Local a mers chiar mai departe și a interzis toate formele de jocuri de noroc, cu excepția Loto și Prono.

Pașcani, ultima localitate care a adoptat măsura

Municipiul Pașcani a fost ultima administrație locală care a aprobat interzicerea păcănelelor. O primă hotărâre nu a întrunit numărul necesar de voturi, însă proiectul a fost adoptat ulterior.

„Pașcani a rămas ultima localitate. Prima dată proiectul nu a trecut, dar, într-un final, au fost interzise și acolo păcănelele”, a explicat Paul Ciobanu.

În funcție de reglementările adoptate de fiecare localitate cu peste 15.000 de locuitori, anumite activități precum pariurile sportive sau pokerul ar putea continua în unele zone.



Inițiatorii demersului susțin că unul dintre principalele beneficii va fi reducerea expunerii copiilor și adolescenților la publicitatea agresivă a sălilor de jocuri de noroc.

„În loc să iau o pâine, plecam supărat”

Pentru mulți dintre cei afectați de dependența de jocuri de noroc, hotărârea reprezintă un pas important. Un fost jucător recunoaște, pentru Digi24, că, după o perioadă în care frecventa sălile de jocuri, pierderile au depășit cu mult câștigurile, iar consecințele s-au resimțit inclusiv în viața de familie.

„Când mă duceam acasă la soție, la copii, în loc să iau o pâine, plecam supărat”, spune bărbatul.

Aplicarea măsurii diferă de la o localitate la alta. Unele administrații au decis închiderea imediată a sălilor, în timp ce altele vor permite funcționarea acestora până la expirarea autorizațiilor existente.

Potrivit datelor Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, ultimele licențe din județ urmează să expire în februarie 2027, moment în care Iașiul ar putea deveni complet liber de aparatele de tip slot-machine.