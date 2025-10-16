Cum au intrat în România cinci cetățeni albanezi cu interdicție pentru Spațiul Schengen. Anchetă la Poliția de Frontieră Timișoara

O anchetă internă a fost declanșată la Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, după ce cinci cetățeni din Albania, care aveau interdicție de a intra în Spațiul Schengen, au fost ajutați să pătrundă pe teritoriul României.

Cei cinci au fost opriți de polițiști de la Secția 4 pe o stradă din Timișoara, în urma unui control de rutină. În momentul verificărilor, s-a constatat că aceștia figurau cu interdicție de a ajunge în Spațiul Schengen, potrivit News.ro.

Potrivit unor surse judiciare, albanezii le-ar fi spus polițiștilor că au intrat în România prin Punctul de Trecere a Frontierei Moraviţa, unde ar fi fost ajutaţi să treacă de control.

Cei cinci cetăţeni albanezi au fost predaţi Inspectoratului pentru Imigrări, iar la Poliţia de Frontieră Timişoara a fost deschisă o anchetă internă pentru a stabili cum a fost posibil ca persoane aflate pe lista de interdicţie Schengen să fie lăsate să intre în România.