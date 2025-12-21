Nicușor Dan anunță un referendum în cadrul Corpului Magistraților cu o singură întrebare. „Cred că situația în care suntem este gravă”

Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică, 21 decembrie, că va crea un referendum dedicat magistraților, în care vor avea de răspuns la întrebarea: „Consiliul Superior al Magistraturii acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”.

Șeful statului a susținut o declarație de presă, după ce a anunţat că a primit de la magistrați sute de pagini de materiale relevante privind problemele din justiție, înaintea consultărilor programate pentru luni.

Concluzia acestor sesizări, subliniază Nicușor Dan, este că există o categorie de magistrați, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și din conducerile instanțelor, care nu acționează în interes public.

„Concluzia acestor sesizări, a majorității dintre ele, este că există o categorie de magistrați, membri ai CSM, conduceri ale instanțelor, care nu acționează în interes public, ci în interesul unui grup pe care îl constituie și că activitatea profesională a magistratului este dependentă de acțiunea de multe ori discreționară a acestui grup de persoane și atunci inclusiv promovările la Înalta Curte s-au făcut pe criterii de obediență, nu pe criterii de profesionalism.

Sunt două tipuri de probleme: probleme care vin din lege și, în opinia mea, dacă vrem să discutăm pe legile justiției, va fi o discuție scurtă. Trebuie să ne concentrăm pe chesituni care sunt recurente: cine face parte din colegiile de conducere a instanțelor și modul în care se fac delegări, detașări să fie mult mai precis formulate”, declară acesta.

Șeful statului afirmă că sesizările existente reprezintă acuzații ce urmează a fi verificate, proces care va dura, dar a avertizat că „situația în care suntem este gravă.”

„Și, față de această situație pe care o apreciez ca fiind gravă, voi iniția în ianuarie, imediat după sărbători, un referendum în cadrul Corpului Magistraților cu o singură întrebare: «Consiliul Superior al Magistratului acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?»

Și, dacă magistrații, în ansamblul lor, vor spune că da, Consiliul Superior al Magistraturii acționează în interes public, vom continua discuțiile legislativ și tot ce am spus mai devreme”, a transmis președintele.

Nu în ultimul rând, președintele României a declarat că dacă magistrații, în majoritatea lor, vor spune că CSM nu reprezintă interesul public, ci interesele breslei, atunci membrii consiliului vor pleca de urgență.