Percheziții la Poliția de Frontieră Arad într-un dosar de trafic de țigări. Doi agenți au fost arestați încă din luna iunie

Birouri din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră (STPF) Arad au fost percheziționate luni, 22 septembrie, într-o anchetă privind traficul de țigări. Conform surselor, poliţişti şi procurori sunt prezenţi atât la sediul STPF Arad, cât şi acasă la unii angajaţi.

Ancheta are legătură cu un dosar în care doi polițiști de frontieră au fost arestați încă din luna iunie pentru furtul a mii de pachete de țigări din Camera de Corpuri Delicte, au declarat pentru Agerpres surse implicate în cercetări.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Oradea a transmis că se delimitează de presupusele fapte ale unor angajați de la Arad și sprijină organele de cercetare penală.

„Conducerea ITPF Oradea nu tolerează abateri de la lege sau deontologia profesională şi tratează cu maximă seriozitate orice suspiciune privind implicarea unor angajaţi în activităţi ilegale. În acest context, instituţia se delimitează ferm de presupusele fapte ale anumitor lucrători şi subliniază că cercetările vizează exclusiv persoane şi nu structura în ansamblul său. ITPF Oradea rămâne angajat în a sprijini pe deplin organele de cercetare penală pentru clarificarea situaţiei şi tragerea la răspundere a celor vinovaţi”, a declarat purtătorul de cuvânt al instituției, Laura Bondar.

Reprezentanții ITPF Oradea au subliniat că organizează periodic sesiuni de informare și instruire profesională pentru prevenirea faptelor de corupție.

În luna iunie, doi polițiști de frontieră de la Sectorul Turnu au fost arestați preventiv după ce ar fi sustras 7.500 de pachete de țigări din Camera de Corpuri Delicte, prejudiciul total descoperit ulterior ridicându-se la 922 de baxuri de țigarete.