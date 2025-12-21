Ciprian Ciucu se întâlnește cu premierul și ministrul Finanțelor pentru a discuta situația financiară a Capitalei

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, va avea duminică, la ora 16:00, o întâlnire la Guvern cu premierul Ilie Bolojan și cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pe tema situației financiare a Primăriei Municipiului București, informează PMB.

Edilul a declarat sâmbătă că bugetul Bucureștiului este „prost construit”, atât din punct de vedere structural, cât și instituțional, și că sunt necesare reforme structurale, precum și punerea treptată în aplicare a referendumului inițiat de fostul primar general, Nicușor Dan.

„Suma minimă necesară doar pentru a plăti datoriile și a putea funcționa anul viitor este de 8,5 miliarde de lei. Dacă luăm în calcul datoriile, salariile, datoria publică și subvențiile, fără alte măsuri suplimentare, vorbim de 1,3 miliarde de lei pentru termoficare și 1,5 miliarde pentru transport. Se adaugă iluminatul public, sănătatea – cele 19 spitale – aparatul propriu și instituțiile subordonate, încă aproximativ 1,5 miliarde de lei”, a declarat Ciprian Ciucu într-o conferință de presă susținută la Primăria Capitalei.

Potrivit acestuia, analiza structurii bugetare arată un dezechilibru major între cheltuielile de funcționare și cele de dezvoltare. Astfel, aproximativ 8 miliarde de lei sunt direcționați către funcționare, în timp ce pentru dezvoltare rămâne sub un miliard de lei, în condițiile în care primăriile de sector dispun de „de trei ori mai mulți bani” pentru investiții.

Ciprian Ciucu a subliniat că Primăria Capitalei are nevoie de sprijin financiar inclusiv până la finalul acestui an, dar și la începutul anului viitor, în contextul elaborării Legii bugetului de stat. În acest sens, întâlnirea de duminică cu premierul și ministrul Finanțelor are ca obiectiv identificarea unor soluții pentru echilibrarea situației financiare a municipalității.