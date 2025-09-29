search
Luni, 29 Septembrie 2025
Video Locul în care se ascundeau nouă irakieni descoperiți de polițiștii de frontieră din Giurgiu

Publicat:

Nouă irakieni au fost descoperiți duminică, 28 septembrie, ascunși în trei camioane de polițiștii de frontieră din Giurgiu. Unul dintre șoferi a încercat să mituiască un agent pentru a facilita trecerea ilegală a frontierei.

„Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu au depistat, în zona de competență, nouă cetățeni irakieni ascunși în rezervoarele modificate a trei camioane, cu scopul de a intra ilegal în țară.

Unul dintre șoferi a oferit unui polițist de frontieră, cu titlu de mită, suma de 480 de euro, pentru a facilita trecerea frauduloasă a frontierei”, transmite Poliția de Frontieră într-un comunicat.

Totul a avut loc pe 28 septembrie, când polițiștii de frontieră giurgiuveni au oprit pentru verificări trei camioane înmatriculate în Turcia, conduse de cetățeni turci.

În urma verificărilor, autoritățile i-au găsit pe cetățenii irakieni, ascunși în rezervoarele celor trei camioane, care erau scoase din funcțiune și fiecare avea decupată o ușă de acces.

„În data de 28 septembrie 2025, în proximitatea fostului punct de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse, polițiștii de frontieră giurgiuveni, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN5, au oprit pentru verificări trei autocamioane înmatriculate în Turcia, conduse de cetățeni turci. Mijloacele de transport erau încărcate cu vată minerală, din Turcia pentru România.

În urma controlului efectuat, polițiștii de frontieră au descoperit modificări la nivelul rezervoarelor celor trei camioane, care erau scoase din funcțiune și fiecare avea decupată o ușă de acces. În interiorul fiecărui rezervor au fost descoperiți ascunși câte trei cetățeni străini, de naționalitate irakiană, care nu dețineau documente legale de călătorie”, transmite sursa citată.

În timpul controlului, unul din șoferi a încercat să mituiască un polițist cu suma de 480 de euro, însă acesta a refuzat suma de bani și a sesizat lucrătorii din cadrul Serviciului Județean Anticorupție Giurgiu.

În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de migranți pentru șoferi și trecere frauduloasă a frontierei de stat pentru cetățenii irakieni. Totodată, persoanele descoperite ascunse au fost predate autorităților de frontieră din R. Bulgaria pentru continuarea cercetărilor

Giurgiu

