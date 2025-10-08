Noul sistem de verificare la granițele României devine operațional din 12 octombrie. Cum va funcționa

Noul sistem de verificare la granițele României, Entry/Exit System (EES), va fi implementat treptat, primele puncte de frontieră unde acesta va deveni operațional fiind Midia (Constanţa), Stânca (Botoşani), Naidaş (Caraş-Severin), Sighet (Maramureş) şi Aeroportul Sibiu. Sistemul va începe să funcționeze din 12 octombrie și va fi extins gradual în toate punctele de trecere a frontierei, procesul urmând să se încheie în maximum 170 de zile.

„Reamintim faptul că EES se aplică doar cetăţenilor acelor state care nu fac parte din Uniunea Europeană şi care intenţionează să efectueze şederi de scurtă durată (până la 90 de zile în oricare 180 de zile). Sistemul va înregistra data şi locul de intrare şi ieşire pentru cetăţenii NON-UE, va colecta date alfanumerice şi biometrice (imagine facială şi patru amprente digitale) şi va calcula automat durata şederii legale”, a transmis Poliţia de Frontieră.

Pe durata perioadei de tranziţie, estimată la aproximativ șase luni, paşapoartele vor continua să fie ştampilate manual. Implementarea sistemului are ca scop modernizarea și eficientizarea controalelor la frontieră, înlocuind treptat ștampilarea documentelor de călătorie, fără a modifica drepturile de circulație existente.

„La prima intrare, după activarea sistemului, vor fi prelevate datele biometrice, iar la călătoriile ulterioare verificarea se va realiza automat, reducând timpul de aşteptare la frontieră. Amprentarea prin sistemul EES se aplică cetăţenilor ţărilor NON-UE, cu excepţia copiilor sub 12 ani, a persoanelor pentru care prelevarea amprentelor este imposibilă şi a deţinătorilor de permise de şedere sau vize de lungă durată eliberate de un stat membru al UE”, a precizat Poliția de Frontieră.

Datele vor fi păstrate timp de trei ani, respectiv cinci ani în cazul refuzului intrării sau al depăşirii duratei legale de şedere, cu respectarea strictă a legislaţiei europene privind protecţia datelor.