Duminică, 21 Decembrie 2025
Adevărul
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Directorul Serviciului Național de Informații al SUA neagă relatările despre intențiile lui Putin de a ocupa întreaga Ucraină și părți din Europa

Război în Ucraina
Publicat:

Directorul Serviciului Național de Informații al SUA, Tulsi Gabbard, a calificat drept „ minciună și propagandă” o relatare Reuters citând surse informate cu evaluările serviciilor de informații americane potrivit cărora liderul rus Vladimir Putin intenționează să cucerească toată Ucraina și chiar să recupereze foste republici sovietice.

image

„Nu, aceasta este o minciună și propagandă pe care Reuters o promovează de bunăvoie în numele susținătorilor războiului ce doresc să submineze eforturile neobosite ale președintelui Trump de a pune capăt acestui război sângeros, care a dus la peste un milion de victime de ambele părți”, a scris acesta pe contul său de X

„În mod periculos, promovați această narațiune falsă pentru a bloca efortul de pace al președintelui Trump și instigați isteria și frica în rândul oamenilor pentru a-i determina să sprijine escaladarea războiului, ceea ce își doresc cu adevărat NATO și UE pentru a atrage armata Statelor Unite într-un război direct cu Rusia”.

Gabbard a precizat că „ adevărul este” că serviciile secrete americane au informat factorii de decizie politică că „ Rusia încearcă să evite un război mai amplu cu NATO ”.

„Serviciile de informații americane evaluează, de asemenea, că, așa cum au arătat ultimii ani, performanța Rusiei pe câmpul de luptă indică faptul că nu are în prezent capacitatea de a cuceri și ocupa întreaga Ucraina, darămite Europa.”

Surse Reuters: Putin nu și-a schimbat obiectivul de a cuceri toată Ucraina

Reuters, citând șase surse, a relatat că rapoartele agențiilor de informații americane continuă să avertizeze că Putin intenționează să preia controlul asupra întregii Ucraine și să recupereze părți din Europa care au aparținut fostei Uniuni Sovietice.

Una dintre surse a menționat că cea mai recentă evaluare datează de la sfârșitul lunii septembrie.

Concluziile SUA nu s-au modificat de când Putin a lansat invazia la scară largă în 2022. Sursele au declarat că aceste evaluări se aliniază în mare măsură opiniilor liderilor europeni și serviciilor de informații, și anume că obiectivul liderului de la Kremlin este să preia controlul asupra întregii Ucraine, precum și a teritoriilor fostelor state sovietice, inclusiv a țărilor în prezent membre NATO.

„Informațiile au fost întotdeauna că Putin vrea mai mult. Europenii sunt convinși de asta. Polonezii sunt absolut convinși. Balticii cred că vor fi primii”, a declarat Mike Quigley, democrat și membru al Comisiei de Informații a Camerei Reprezentanților din SUA.

Europenii au avertizat că Rusia se pregătește de război cu NATO

În septembrie 2025, ministrul olandez al Apărării, Ruben Brekelmans, a declarat că amenințările venite dinspre Rusia privesc nu doar Ucraina, ci întreaga lume occidentală.

Potrivit acestuia, Moscova își pune economia pe picior de război, își extinde producția de arme și mobilizează din ce în ce mai mult ruși - măsuri necesare pentru operațiunile de luptă în curs. În acest fel, Rusia se pregătește pentru o confruntare la scară largă cu NATO până în 2030.

Conform evaluărilor analiștilor de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), Rusia își intensifică atacurile secrete împotriva Europei și a intrat deja în faza zero de pregătire pentru un posibil război cu NATO.

Pe 17 decembrie a avut loc primul caz documentat de pesronal militar rus în uniformă care traversează teritoriul unei țări NATO. Incidentul a avut loc în Estonia, unde a fost înregistrată o încălcare a liniei de control pe râul Narva, în apropierea debarcaderului Vasknarva.

Cu o zi mai devreme, viceamiralul Mike Utley de la Marina Regală a Marii Britanii, care conduce Comandamentul Maritim Aliat al NATO, avertiza că forțele armate ale Alianței nu au în prezent capacitatea necesară pentru a lupta într-un război prelungit. El a subliniat că armata trebuie să se pregătească pentru un câmp de luptă mai complex, de la amenințări cibernetice la război convențional.

Într-un interviu recent pentru Vanity Fai,  șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles a dezvăluit că președintele american Donald Trump are convingerea că liderul de la Kremlin dorește să cucerească toată  Ucraina.

SUA

