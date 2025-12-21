Situațiile ciudate care au apărut după ce Nicușor Dan i-a invitat pe magistraţi la discuţii. „Nu vorbim de rețele de trafic de persoane, vorbim de a treia putere în stat”

Președintele Nicușor Dan a declarat duminică, 21 decembrie, că foarte puțini magistrați și-au exprimat intenția de a participa la discuțiile programate luni, la Cotroceni, invocând mesaje de intimidare și teama de posibile repercusiuni.

Totul a pornit de la documentarul realizat de Recorder privind problemele din sistemul judiciar și de reacțiile generate de ancheta jurnalistică, inclusiv de un document care semnalează nereguli în justiţie, semnat de sute de magistraţi.

În acest context, Nicuşor Dan i-a invitat pe magistraţii interesaţi la discuţii programate pentru luni, 22 decembrie, şi a cerut transmiterea de documente, asumate sau neasumate, pe care a promis că le va analiza.

Cu toate acestea, președintele României a anunțat că au fost foarte puțini magistrați care și-au exprimat intenția de a participa la discuțiile programate luni.

„Au fost extrem de puțin magistrați care și-au exprimat intenția să vină la discuții față de cele o mie de persoane care au semnat scrisoarea pe care o cunoașteți. Sunt cam 20 de magistrați în nume individual și cam 20 de magistrați în numele unor asociații de magistrați”, a transmis șeful statului duminică, în cadrul unor declarații de presă.

„Au existat mesaje de influențare, intimidare”

Nicușor Dan a susținut că, înaintea discuțiilor cu magistrații, au existat mesaje de influențare și intimidare, iar mulți dintre cei invitați au evitat întâlnirea de teamă că participarea ar putea avea repercusiuni. Președintele a catalogat situația drept una extrem de gravă, subliniind că este vorba despre justiție, „a treia putere în stat”.

„S-au întâmplat fel de fel de lucruri în aceste zile, pe care colegii mei care au fost în contact cu acești magistrații le-au perceput. În primul rând că, în mod neobișnuit, în anumite instituții s-au organizat ședințe «luni 22 decembrie». Au existat mesaje de influențare, intimidare.

Apoi, mulți dintre cei care ne-au scris, au solicitat să ne întâlnim, dar nu pe 22 decembrie, tocmai pentru că există o teamă că participarea la o astfel de întâlnire să aibă repercusiuni.

Am ajuns inclusiv la propuneri nepotrivite: să vină pe rând, să stea în diferite săli pe aici (n.r. la Cotroceni), ca să nu se intersecteze, sau chiar colegi de-ai mei să-i preia din benzinării din București să nu se vadă că intră în Palatul Cotroceni. Totuși, e o chestiune foarte serioasă, nu vorbim de rețele de trafic de persoane, vorbim de a treia putere în stat”, a precizat președintele României.

„Discuțiile private în regim de confidențialitate vor fi reprogramate”

De aceea, șeful statului a decis că luni, la ora 10.00, va discuta public cu cei care doresc să-și asume public să transmită un mesaj, „iar toate discuțiile private în regim de confidențialitate vor fi reprogramate.”

„Dacă mâine se vor face orice fel de acuze care să vizeze pe cineva din sistem, va exista o altă întâlnire de asemenea publică în care persoanele vizate să poată să-și exprime opinia, apărarea față de acuzele care sunt aduse și, pentru că am văzut chestiunea asta menționată în spațiul public, există opinia că actuala situație din sistemul de justiție este un răspuns la abuzuri care s-au petrecut în urmă cu 10-15 ani.

Oricine vrea, în mod public, aici, să spună lucruri despre respectivele abuzuri este binevenit să o facă în mod public. Asta este prima chestiune”, a afirmat acesta.

Nicușor Dan a declarat că a adus la Cotroceni toate mesajele primite de la magistrați, aproximativ 2.000 de pagini, dintre care el a citit două treimi, iar colegii săi au analizat tot și au realizat un material de sinteză.

El le-a mulțumit magistraților pentru gestul de responsabilitate și a spus că mesajele conțin mai multe tipuri de probleme.