search
Miercuri, 15 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Cei patru administratori ai rețelei de firme fantomă de ridesharing, reținuți de DNA. Prejudiciu de peste 30 de milioane de lei prin neplata TVA

0
0
Publicat:

După ce DNA Timișoara a efectuat, miercuri dimineață, 15 octombrie, percheziții la sediul unei societăți comerciale de ridesharing din Timișoara, cei patru administratori acuzați de evaziune fiscală în formă continuată au fost reținuți.

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

„În cauza mediatizată prin comunicatul nr. 700 din 15 octombrie 2025, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 15 octombrie 2025, a patru administratori de societăți comerciale, M.C.R., M.I., C.C. și S.D.M., fiecare pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată”, precizează DNA într-un comunicat.

Potrivit procurorilor, cei patru suspecți, în calitate de administratori, respectiv coordonatori a șapte firme de ridesharing, au creat o schemă prin care nu au înregistrat și nu au declarat veniturile din ridesharing (2023–2025), de peste 110 mil. lei, cauzând un prejudiciu de peste 30,5 mil. lei prin neplata TVA şi a impozitului pe profit.

În perioada 2021-2024, ar fi fost înființate mai multe firme de ridesharing care ar fi colaborat cu peste 800 de șoferi. Acestora li s-ar fi oferit posibilitatea de a obține venituri mai mari decât cele realizate prin încheierea contractelor de muncă.

După recrutare, șoferii încheiau fie contracte de închiriere a autoturismelor deținute de suspecți, fie contracte de comodat, prin care transmiteau cu titlu gratuit autoturismul lor către societățile comerciale (operatori de transport), care se ocupau de obținerea autorizațiilor de transport de la Autoritatea Rutieră Română (ARR), precum și de înscrierea pe platformele de ride-sharing”, adaugă DNA.

Societățile comerciale nu aveau angajați proprii și figurau cu sedii pe raza județelor Timiș și Arad.

În timpul activității de transport alternativ, cei patru suspecți rețineau săptămânal un comision de 10% din încasări și o sumă fixă de 70 lei per șofer, pretins pentru servicii de contabilitate, dar banii erau folosiți în interes propriu.

Unul dintre suspecți retrăgea în numerar milioane de lei din conturile firmelor, împărțindu-le între ei și folosindu-i pentru achiziții de imobile, autoturisme de lux și mașini pentru activitatea de transport.

Schema era repetată anual: când o firmă intra în vizorul organelor fiscale, activitatea era mutată pe o altă firmă.

Pentru a evita răspunderea penală, societățile erau înființate pe numele unor persoane interpuse sau cedate contra unor sume mici (circa 1.000 lei pe săptămână sau lună) unor administratori formali cu situație socială și economică precară.

Timişoara

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Incident la bordul avionului care-l transportă pe secretarul Apărării din SUA, Pete Hegseth. Aeronava a afișat un cod de urgență
digi24.ro
image
Un român s-a furișat în Muzeul Drents înainte de furtul Coifului de la Coțofenești. Legături cu o bandă de hoți de artă
stirileprotv.ro
image
Dan Bittman „A EXPLODAT” în direct! Sunt vizate zece vedete de la noi! „Sunt plătiți de...”
gandul.ro
image
BREAKING NEWS. Judecătorii militari au respins cererea de rejudecare a procesului soților Elena și Nicolae Ceaușescu
mediafax.ro
image
Ce s-a întâmplat cu facturile de energie la instituțiile de stat. Ministerul care a reușit să-și reducă facturile cu o treime
fanatik.ro
image
Fiul interlopului Sile Cămătaru, filmat când își bătea copilul pentru că nu a reacționat când i-a fost jignită familia. Vasile Daniel Balint, reținut 24 de ore
libertatea.ro
image
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe
digi24.ro
image
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
gsp.ro
image
Acum e oficial! Lovitură pentru Gică Hagi
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
„Viața ta e urmărită la fiecare pas”. Țara în care toți oamenii sunt monitorizați de „Aadhaar”, sistemul care înregistrează și retina
antena3.ro
image
Au cumpărat teren lângă Bucureşti, dar nu îl pot folosi. Primarul îi acuză că ridică un complex imobiliar
observatornews.ro
image
Tatăl Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni, face primele declarații. Unde se grăbea biata mămică, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Ce trebuie să faci ca să nu mai pornească centrala la fiecare oră când e ger afară. Setările optime de temperatură pentru facturi mai mici
playtech.ro
image
Andrei Nicolescu, interviu eveniment: cine e omul care a salvat practic Dinamo. De ce nu a rămas la PSG după ce a luat probele și cum a jucat contra Stelei în 2018! Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Mihai Popescu va pleca de la FCSB! Gigi Becali și-a anunțat decizia în direct
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
O mamă și bebelușul ei au murit după o naștere acasă! Sarcina era una cu risc, însă femeia nu a respectat indicațiile medicilor
kanald.ro
image
Ce riști dacă te uiți în telefonul altei persoane fără acord explicit. Legea te poate...
playtech.ro
image
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
wowbiz.ro
image
Vlăduța Lupău, declarații despre al treilea COPIL! Artista le-a arătat fanilor imagini cu burtica ei! Ea și Adi Rus mai au doi băieței, pe Iair și pe Isaia!
romaniatv.net
image
Salarii mai mari cu 50%. Bugetarii din România care vor fi premiați de stat
mediaflux.ro
image
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Zodii care pot regreta deciziile financiare luate în grabă: horoscop egiptean pentru 14 octombrie 2025
actualitate.net
image
A murit artistul pe care românii îl adorau în timpul comunismului: „Am mai pierdut o legendă”
click.ro
image
Te trezești des între 2 și 3 dimineața? Nu este o coincidență! Corpul tău te avertizează despre ceva grav
click.ro
image
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”. Au fost colegi de trust
click.ro
Prințul Abdul Mateen al Bruneiului e foarte occidental Instagram jpg
Mult așteptatul bebe regal a fost anunțat. La doi ani de la nunta fastuoasă, Prințul Mateen din Brunei devine tată
okmagazine.ro
Jennifer Aniston sursa foto Profimedia jpg
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceaușescu (© „Fototeca online a comunismului românesc”)
Corupția în justiția comunistă din anii `80
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
image
A murit artistul pe care românii îl adorau în timpul comunismului: „Am mai pierdut o legendă”

OK! Magazine

image
Kate are ceva ce Meghan nu poate copia niciodată: aerul de prințesă Disney. Momentele în care te întrebi dacă-i vis sau realitate

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”