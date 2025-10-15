Cei patru administratori ai rețelei de firme fantomă de ridesharing, reținuți de DNA. Prejudiciu de peste 30 de milioane de lei prin neplata TVA

După ce DNA Timișoara a efectuat, miercuri dimineață, 15 octombrie, percheziții la sediul unei societăți comerciale de ridesharing din Timișoara, cei patru administratori acuzați de evaziune fiscală în formă continuată au fost reținuți.

„În cauza mediatizată prin comunicatul nr. 700 din 15 octombrie 2025, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 15 octombrie 2025, a patru administratori de societăți comerciale, M.C.R., M.I., C.C. și S.D.M., fiecare pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată”, precizează DNA într-un comunicat.

Potrivit procurorilor, cei patru suspecți, în calitate de administratori, respectiv coordonatori a șapte firme de ridesharing, au creat o schemă prin care nu au înregistrat și nu au declarat veniturile din ridesharing (2023–2025), de peste 110 mil. lei, cauzând un prejudiciu de peste 30,5 mil. lei prin neplata TVA şi a impozitului pe profit.

În perioada 2021-2024, ar fi fost înființate mai multe firme de ridesharing care ar fi colaborat cu peste 800 de șoferi. Acestora li s-ar fi oferit posibilitatea de a obține venituri mai mari decât cele realizate prin încheierea contractelor de muncă.

„După recrutare, șoferii încheiau fie contracte de închiriere a autoturismelor deținute de suspecți, fie contracte de comodat, prin care transmiteau cu titlu gratuit autoturismul lor către societățile comerciale (operatori de transport), care se ocupau de obținerea autorizațiilor de transport de la Autoritatea Rutieră Română (ARR), precum și de înscrierea pe platformele de ride-sharing”, adaugă DNA.

Societățile comerciale nu aveau angajați proprii și figurau cu sedii pe raza județelor Timiș și Arad.

În timpul activității de transport alternativ, cei patru suspecți rețineau săptămânal un comision de 10% din încasări și o sumă fixă de 70 lei per șofer, pretins pentru servicii de contabilitate, dar banii erau folosiți în interes propriu.

Unul dintre suspecți retrăgea în numerar milioane de lei din conturile firmelor, împărțindu-le între ei și folosindu-i pentru achiziții de imobile, autoturisme de lux și mașini pentru activitatea de transport.

Schema era repetată anual: când o firmă intra în vizorul organelor fiscale, activitatea era mutată pe o altă firmă.

Pentru a evita răspunderea penală, societățile erau înființate pe numele unor persoane interpuse sau cedate contra unor sume mici (circa 1.000 lei pe săptămână sau lună) unor administratori formali cu situație socială și economică precară.