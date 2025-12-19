search
Prințul Harry și Meghan Markle anunță o schimbare majoră de nume. Cuplul a fondat organizația caritabilă acum cinci ani

0
0
Publicat:

Prințul Harry și Meghan Markle au anunțat o schimbare majoră de nume. Aceasta vizează fundația lor înființată în urmă cu cinci ani.

Prințul Harry și Meghan Markle FOTO: Profimedia
Prințul Harry și Meghan Markle FOTO: Profimedia

Organizația caritabilă comună a Prințului Harry și Meghan Markle, Fundația Archewell, va fi redenumită. Aceasta se va numi Archewell Philanthropies, odată cu marcarea a cinci ani de la lansare. Ducele și Ducesa de Sussex au înființat Fundația Archewell, care își propune să „facă bine” după ce au renunțat la rolurile lor de membri seniori ai Familiei Regale. Tot în 2020 ei s-au mutat în SUA, potrivit Mediafax.

Cuplul a lansat o serie de proiecte, a împărtășit mesaje importante, a produs conținut Netflix și a contribuit la finanțarea mai multor grupuri de la înființarea Archewell. De exemplu, în acest an, organizația caritabilă a pledat pentru spații digitale mai sigure și dezvoltarea responsabilă a inteligenței artificiale (IA).

De asemenea, a obținut sprijin financiar pentru copiii afectați de conflictul din Gaza și Ucraina și a sprijinit organizații caritabile precum Children in Need.

Fundația care vrea să facă bine

Fundația Archewell își ia numele de la „arche”, cuvântul grecesc antic care înseamnă „sursă de acțiune” și „fântână”, simbolizând „o sursă sau o aprovizionare abundentă, un loc unde mergem să săpăm adânc”.

„Acest următor capitol permite Prințului Harry și lui Meghan, Ducelui și Ducesei de Sussex, să își extindă eforturile filantropice globale ca familie, cu o acoperire semnificativă și un impact maxim, bazate pe aceleași valori, parteneriate și angajamentul lor de a fi prezenți și de a face bine”, a explicat o purtătoare de cuvânt a cuplului.

Ultimul anunț al cuplului pe pagina Archewell a lăudat decizia Australiei de a interzice accesul persoanelor sub 16 ani la rețelele de socializare.

„Salutăm decizia conducerii Australiei pentru că a văzut și a acționat în consecință în ceea ce privește modul în care aceste companii de tehnologie au un impact negativ asupra tinerilor, cu puține sau deloc căi de atac sau responsabilitate și cu eforturi slabe din partea companiilor de a opri daunele”, scrie în mesajul publicat online.

Prințul Harry și rețelele de socializare

Declarația cuplului a venit după ce s-a confirmat că mai multe site-uri de socializare se confruntă cu amenzi de până la 49,5 milioane de dolari dacă nu iau măsuri pentru a dezactiva conturile utilizatorilor minori. Prim-ministrul australian Anthony Albanese a descris această mișcare ca fiind „ziua în care familiile australiene preiau puterea de la aceste mari companii de tehnologie”.

„Această acțiune îndrăzneață și decisivă pentru a proteja copiii într-un moment critic al dezvoltării lor transmite un semnal puternic că mintea unui copil nu este o marfă care poate fi exploatată. Le cumpără tinerilor timp valoros înapoi în copilărie, dar nu rezolvă problema fundamentală cu care ne confruntăm cu toții în continuare cu platformele de socializare. Adevărul este: interdicția este o măsură eficientă pentru a opri daunele iminente, dar în cele din urmă funcționează doar ca un plasture care nu abordează conținutul greșit al tehnologiei”, au precizat Prințul Harry și Meghan Markle.

