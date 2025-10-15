search
Miercuri, 15 Octombrie 2025
Cristian Popescu Piedone, trimis în judecată de DNA. Este acuzat că ar fi avertizat un hotel din Sinaia despre un control ANPC

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Procurorii DNA l-au trimis în judecată, sub control judiciar, pe Cristian Victor Popescu Piedone, fost președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Acesta este acuzat că ar fi divulgat informații confidențiale unui reprezentant al unui hotel din Sinaia pentru a evita sancționarea unității.

Cristian Popescu Piedone, trimis în judecată de DNA FOTO: Inquam photos / Octav Ganea
Cristian Popescu Piedone, trimis în judecată de DNA FOTO: Inquam photos / Octav Ganea

Potrivit unui comunicat al Direcției Naționale Anticorupție, procurorii din cadrul Secției de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a lui Cristian Popescu Piedone, pentru permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii de foloase necuvenite.

În rechizitoriu se arată că, pe 7 martie 2025, în calitate de președinte al ANPC, Piedone ar fi divulgat unui reprezentant al unei societăți comerciale care administrează un hotel din Sinaia faptul că, în aceeași zi, funcționarii instituției urmau să efectueze un control tematic la respectiva unitate. De asemenea, el ar fi transmis și obiectivele controlului, astfel încât hotelul să poată evita eventualele sancțiuni pentru nereguli în domeniul protecției consumatorilor.

Indicații pentru „a asigura conformitatea”

„Inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone i-ar fi dat indicații reprezentantului hotelului cu privire la modul de pregătire a spațiilor din unitatea hotelieră care urmau să fie prezentate funcționarilor ANPC pentru verificare, pentru a asigura conformitatea”, se precizează în comunicatul DNA.

Piedone ar fi oferit recomandări detaliate despre modul în care să fie pregătite bucătăria și camerele pentru control: „Vezi și tu care-i mai utilată, mai țiplă, mai nu știu ce, pune-i p-ăia să-și ia halate, tot ce trebuie pe ei, să aibă bonete în cap, să… mănuși în mână”. Despre camere, le-ar fi spus: „Spune la recepție să-mi pregătească trei camere pe un etaj”, cu specificația că acestea trebuie să fie „țiplă, cu cearceafuri noi… cu husă la saltea, cu tot ce corespunde, prosoape”.

Ulterior acestor informații, reprezentantul hotelului ar fi luat toate măsurile necesare pentru ca, în urma controlului, să nu fie constatate abateri de la legislația privind protecția consumatorilor. Drept urmare, unitatea de cazare nu a fost sancționată, iar reprezentanții hotelului au fost felicitați pentru modul de desfășurare a activității, conform DNA.

Dosarul, trimis la Tribunalul Brașov

Dosarul a fost înaintat spre judecare Tribunalului Brașov, cu propunerea de a fi menținută măsura controlului judiciar dispusă în cauză.

DNA precizează că această etapă reprezintă finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, potrivit Codului de procedură penală, și că aceasta „nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”.

Cristian Popescu Piedone a respins acuzațiile anterior și a explicat: „Tot ce s-a făcut nu s-a făcut cu vreo intenție de a prejudicia pe cineva, de a aduce un prejudiciu sau un folos necuvenit cuiva mie sau altuia. Atâta timp cât am fost președintele ANPC mi-am îndeplinit această funcție cu demnitate. Era public controlul meu”. El neagă că ar fi vorbit cu proprietarul hotelului, deși îl cunoaște și a stat la unitatea de cazare încă de dinainte de Revoluție.

