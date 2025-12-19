O tânără de 25 de ani a murit și doi bărbați au fost răniți într-un accident produs la Moinești

Două autoturisme s-au ciocnit violent, vineri seară, în municipiul Moinești, județul Bacău, accidentul soldându-se cu moartea unei tinere de 25 de ani și rănirea a doi bărbați.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău, accidentul s-a produs pe DN 2G, în cartierul Văsiești. „În această seară am fost solicitați prin SNUAU 112 să intervenim la un accident rutier pe raza municipiului Moinești, cartier Văsiești, DN 2G. S-a intervenit cu forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești. Ajunși la locul intervenției s-a constatat faptul că accidentul s-a produs între două autoturisme”, a transmis ISU Bacău.

În urma impactului au rezultat trei victime. Un bărbat în vârstă de aproximativ 32 de ani a fost găsit încarcerat. Acesta a fost extras de pompieri și predat echipajului Serviciului de Ambulanță Județean. O a doua victimă, un bărbat de aproximativ 25 de ani, care prezenta multiple traumatisme, a fost preluată de asemenea de un echipaj SAJ și transportată la spital.

„Din păcate, a treia victimă, femeie, în vârstă de aproximativ 25 de ani, prezenta leziuni incompatibile cu viața și s-a constatat decesul acesteia”, a mai precizat ISU Bacău.

Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat că traficul se desfășoară îngreunat pe DN 2G Bacău–Vermești, în apropierea municipiului Moinești, județul Bacău, circulația fiind dirijată de polițiști.