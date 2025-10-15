Percheziții DNA la o firmă de ridesharing din Timișoara. Prejudiciu estimat la peste 30 de milioane de lei

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează, miercuri dimineață, percheziții la sediul unei societăți comerciale de ridesharing din Timișoara.

Potrivit surselor judiciare, ancheta vizează un prejudiciu de peste 30 de milioane de lei, într-un dosar privind evaziunea fiscală, mai exact nereguli legate de plata TVA-ului și a impozitului pe profit.

Firma vizată de ancheta DNA nu și-a declarat veniturile în ultimii doi ani. În vizorul procurorilor se află atât patronii din acte ai societăților din Timiș, cât și cei patru bărbați care ar fi coordonat întreaga operațiune din umbră.

Potrivit anchetatorilor, veniturile obținute de companii erau retrase frecvent în numerar, direct de la bancomate, sumele ajungând în unele cazuri la valori uriașe, de până la 100 de milioane de lei.

La sediul DNA au fost aduși, în această dimineață, mai mulți martori, precum și unul dintre cei patru suspecți principali, care ar fi recunoscut implicarea în activități de evaziune fiscală și a declarat că a obținut venituri semnificative.

Anchetatorii urmează să stabilească măsurile ce vor fi luate în cazul celor șapte persoane care vor fi audiate în dosar.