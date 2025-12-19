search
Vineri, 19 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum răspunde premierul Bolojan la scandalul din Justiție. Venirea lui Ludovic Orban și schimbările din PNL

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ilie Bolojan s-a arătat, într-un interviu acordat publicaţiei Cotidianul, mulţumit de activitatea ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, deși spune că „are o responsabilitate pentru ceea ce s-a întâmplat” în domeniul justiției. Premierul a fost chestionat și în legătură cu ministrul Radu Marinescu, dar și cu șefa Înaltei Curţi, Lia Savonea.

Premierul a fost întrebat ce le poate răspunde oamenilor care au protestat și au cerut demiterea actualului și fostului ministru al Justiției. 

V-am spus mai înainte că aceste legi care sunt astăzi în vigoare au transferat aproape toată responsabilitatea în interiorul sistemului de justiție. Nu și numirea șefilor parchetelor. Ministrul Justiției are posibilități foarte puține astăzi de a se implica și actualul ministru, ca să discut de dânsul, a moștenit o stare de fapt și o duce mai departe, așa cum sunt prevederile legale. Asta ca și responsabilitatea generală. Și atunci, în ceea ce privește, să spunem, responsabilitatea care i-ar veni domnului Predoiu, am mai explicat acest lucru. Dânsul astăzi este ministru de Interne în guvernul pe care îl reprezint. În această funcție consider că a avut o activitate bună. 

În guvernul precedent a avut un merit important în intrarea României în spațiul Schengen, aceasta este realitatea, și nu poți să judeci un ministru după lucruri pe care le-a gestionat într-un mandat anterior, într-un alt domeniu. Eu am fost întotdeauna adeptul să-i judec pe miniștri, pe colegii mei, după ceea ce fac în acest mandat”, a spus Ilie Bolojan.

„Avem legi cu lacunare”

Chestionat în legătură cu responsabilitatea pe care Cătălin Predoiu, fost ministru al Justișiei o are în același scandal, premierul a răspuns: 

„În mod evident, domnul Predoiu, având câteva mandate la justiție, așa cum am spus, are o responsabilitate pentru ceea ce s-a întâmplat  Dar, din nou, dânsul a susținut niște legi care au fost validate la vremea respectivă, iar legea și regula după care funcționezi într-un anumit domeniu este un instrument. Și am mai explicat asta în administrație, de exemplu.Astăzi nu toate legile sunt bune. Am avut legi imperfecte, total. Avem legi cu lacunare”.

lie Bolojan a analizat acualul scandal din justiție. FOTO Inquam Photos / George Călin
lie Bolojan a analizat acualul scandal din justiție. FOTO Inquam Photos / George Călin

Ce spune premierul despre Lia Savonea

Premierul a fost întrebat dacă, îm opinia sa, Șefa înaltei Curți de Casație și Justiție are vreo responsabilitate în legătură cu disfuncţionalităţile semnalate în sistemul judiciar și dacă trebui să facă un pas înapoi.

„Cred că doamna Savonea, ca și toți cei care au avut responsabilități în sistemul de justiție, conducerea Înaltei Curți, conducerea CSM, au o responsabilitate pentru ceea ce s-a întâmplat în acești ani. Dar, din nou, aș putea să spun lucruri care sună bine. Știu asta, dar dacă nu cunosc un domeniu foarte bine, dacă nu am niște date, nu mă apuc să pun niște etichete. Asta am avut grijă întotdeauna. Da, fiecare om are o responsabilitate, nu poate să fugă de ea. Și sigur că își evaluează această responsabilitate. Evaluarea se face și de către cei care te votează la un moment dat. Pentru că vedeți că și în sistemul de justiție se dau niște voturi și, la urma urmei, este rezultatul unui vot”, a răspuns Ilie Bolojan.

Are mai multă putere în PNL după victoria lui Ciprian Ciucu?

Referitor susținerea pe care o are în Partidul Național Liberal după consolidarea poziției sale, în urma rezultatelor obținute de candidatul PNL, Ciprian Ciucu, la Primăria Capitalei, Ilie Bolojan a fost chestionat în legătură cu măsurile care, anterior, au displăcut inclusiv unor membri ai formațiunii sale politice. 

Citește și: Scandal major în PNL Iași. Mihai Chirica a răbufnit pe un grup intern cu insulte și atacuri: „Bolojan n-a făcut nimic!”

„Să știți că toate măsurile pe care le-am luat s-au făcut cu susținerea Partidului Național Liberal în cea mai mare parte, cu voturi care au însemnat 1, 2, 3 abțineri, ceea ce este absolut normal într-o structură politică”.

Numărul de parlamentari ar putea fi redus cu 50 de aleși

Premierul a vorbit și de reducerea numărului de parlamentari:

„Noi am susținut reducerea numărului de parlamentari cât mai aproape de 300, de referendum. Dar, discutând în coaliție, am constatat că nu există o înțelegere pe tema asta. Unii susțineau un sistem de 300, dar de a vota majoritar și așa mai departe. (...) Astăzi avem cu 13% mai mulți parlamentari față de populația care este dată la recensământ.

Și în felul acesta există o masă critică în coaliție. Deci este o șansă foarte mare pe care toate partidele o susțin. Deci nu e un merit a unui partid că susține asta, pentru a face această modificare care se va aplica din 2028.

Deci va scădea numărul de parlamentari. Nu este soluția maximală. Eu cred că dacă ar fi în jur de 300 nu s-ar întâmpla nimic rău. Adică cred că ar funcționa. Poate s-ar elibera niște spații prin Palatul Parlamentului. Asta cu siguranță se va întâmpla.”

Ce spune despre posibila întoarcere a lui Ludovic Orban în PNL

Ilie Bolojan a confirmat că  va urma o discuție despre o posibilă absorbție în PNL a partidului  lui Ludovic Orban

„În momentul în care am fost în campanie și domnul Orban și-a declarat susținerea pentru Ciprian Ciucu, am discutat și despre acest lucru și am căzut de acord că, după ce se termină alegerile, vom discuta despre o posibilă absorbție în PNL a partidului domniei sale.

Consider că, după anii pe care i-a petrecut în PNL, după ceea ce a făcut în perioada în care a fost membru PNL, dar și prin susținerea care i-a acordat-o domnului Ciprian Ciucu, nu văd o problemă ca, imediat după Anul Nou, să putem discuta și să vedem în ce condiții se poate face acest lucru. Dar asta înseamnă și o decizie a celor două partide și asta se va discuta în perioada următoare foarte probabil în partidele noastre”.

Întrebat dacă este vorba și despre REPER, precum și despre intrarea lui Dragoș Pâslaru în PNL, premierul a răspuns: 

„Nu am discutat niciodată cu domnul Pâslaru despre o înscriere în PNL. Aici e vorba de alte aspecte. Gândiți-vă că REPER, ca partid, cu un grup de consilieri în Consiliul General al Capitalei l-a susținut pe domnul Ciucu. Ca să poți face ceva într-o funcție, ai nevoie ca hotărârile tale de guvern să fie aprobate. Înseamnă aprobare în Parlament. Pentru primar înseamnă aprobare în Consiliul General și așa mai departe. Ai nevoie de o majoritate care să te susțină”.

Citește și: PNL a validat acordul din Coaliţia de guvernare privind reforma administrației și creșterea salariului minim

Ilie Bolojan a explicat că, pentru ca Ciprian Ciucu „să poată performa, are nevoie să-i fie susținute proiectele și o colaborare cu toate partidele din Consiliul General este obligatorie”:

Dacă ai și partide care te-au susținut în campanie, cu aceste partide ai putea să ai o colaborare mai bună și să-ți extinzi grupul de susținere în așa fel încât atunci când duci negocieri să poți să-ți faci o majoritate.  Și da, cred că o colaborare cu REPER este posibilă și v-am explicat care este o motivație pur și simplu generată de o aritmetică administrativă locală”. 

Ilie Bolojan a mai spus că este conștient că nu toți colegii de partid sunt încântați de o posibilă reîntoarcere a lui Ludovic Orban în PNL. 

„Să nu uităm că în niciun partid nu vom avea o unanimitate de păreri vis-a-vis de o persoană sau alta. Să nu uităm modul în care Ludovic Orban a pierdut președinția PNL și în ce context s-a întâmplat acest lucru și plecarea dânsului. Dar, cum să vă spun, dacă eu n-aș fi îngrijorat pe tema asta, nu știu de ce ar fi alții îngrijorați, că înțeleg că primul lucru așa, înțeleg că s-a spus, ar fi să înceapă să îl schimbe pe președinte. Dar eu nu sunt îngrijorat pe tema asta”.

Întrebat dacă e îngrijorat că Ludovic Orba, o să-l sape, Ilie Bolojan a răspuns că nu are „niciun fel de problemă pe tema asta”.

„Vă rog să mă credeți că dacă nu eram chemat după rezultatul de la prezidențiale din toamna anului 2024, nu aș fi dorit să vin președintele PNL”.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
digi24.ro
image
Chinezii cumpără mai multe fabrici din România și anunță peste 10.000 de angajați că urmează concedieri masive
stirileprotv.ro
image
Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
gandul.ro
image
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
mediafax.ro
image
Statul bagă 300 de milioane de euro în prize. ”Revoluția” pe care o pregătește guvernul pe drumurile publice
fanatik.ro
image
19 decembrie 1989. Ziua grevei generale de la Elba Timișoara. Pregătiri pentru momentul istoric al eliberării de comunism
libertatea.ro
image
Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la BBC: „Ce prostie”
digi24.ro
image
„Asta va decide CCR. Președintele nu poate face ce vrea el”. Gigi Becali e convins în speța momentului din sportul românesc
gsp.ro
image
Gigi Becali a ”explodat”, după ce a plătit 700.000 € pentru o biserică: ”Măi, părinte Pimen, ți-e rușine?”
digisport.ro
image
România face o investiție strategică: Țara noastră devine noua ”Poartă de intrare a Europei” și principalul jucător în această regiune
stiripesurse.ro
image
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
antena3.ro
image
Cum se calculează impozitul pe locuinţe în 2026 şi cine va plăti cel mai mult
observatornews.ro
image
De ce ar fi murit mama Mihaelei Rădulescu, de fapt. Văduva lui Felix Baumgartner, primul mesaj oficial: 'Nu a fost bolnavă'
cancan.ro
image
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
prosport.ro
image
Ce drepturi ai dacă ești în șomaj tehnic. Ce bani primești și când
playtech.ro
image
Țara în care David Popovici se simte acasă. Spune că n-ar pleca niciodată în altă parte
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Surpriză! Cu cine trebuie să împartă Florin Tănase cele 20.000.000 €
digisport.ro
image
Adrian Toni Neacșu, fost membru CSM, anunță prăpăd: Toți judecătorii care au semnat protestul Recorder vor fi recuzați
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS Un avion s-a prăbușit pe un aeroport din SUA! Nu există supraviețuitori
kanald.ro
image
S-a schimbat Codul Civil, bani mai mulți la despăgubiri. Cine sunt victimele indirecte
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
TESTAMENTUL Rodicăi Stănoiu! I-a lăsat o avere uriașă iubitului cu 50 de ani mai tânăr. Marius Calotă va trăi liniștit toată viața. Nu e SINGURUL moștenitor!
romaniatv.net
image
Putin îl amenință pe șeful NATO. Lideru rus vorbește de un eventual război cu Alianța
mediaflux.ro
image
„Asta va decide CCR. Președintele nu poate face ce vrea el”. Gigi Becali e convins în speța momentului din sportul românesc
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu dezvăluie, în sfârșit, adevărul despre relația lor. Marius Calotă spune cine moștenește averea de milioane de euro VIDEO
actualitate.net
image
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
click.ro
image
Urmează 10 zile pline de noroc pentru 3 zodii. Acești nativi au parte de evenimente fericite pe bandă rulantă în această perioadă
click.ro
image
Testamentul Rodicăi Stănoiu. Cine moștenește proprietățile și activele fostului ministru
click.ro
Katy Perry Orlando Bloom Justin Trudeau colaj jpg
În timp ce Katy Perry e îndrăgostită lulea de Justin Trudeau, Orlando Bloom nu mai acceptă să aibă orice iubită
okmagazine.ro
945c4020 2138 4bff b8ba 1c91f6160dad jpg
Luna Nouă în Săgetător rupe tiparele: ce lași în urmă în decembrie 2025 și ce începi cu adevărat
clickpentrufemei.ro
Salutări din România (carte poștală). Locuință rurală (© iMAGO Romaniae)
Alimentația țăranilor din județul Brăila, la sfârșitul secolului al XIX-lea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
image
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”

OK! Magazine

image
În timp ce Katy Perry e îndrăgostită lulea de Justin Trudeau, Orlando Bloom nu mai acceptă să aibă orice iubită

Click! Pentru femei

image
Cât te costă să iei masa cu un prinț? Mezinul Regelui Charles s-a scos la licitație!

Click! Sănătate

image
Există o legătură între obezitate și cancerul de stomac?