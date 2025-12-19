Cum răspunde premierul Bolojan la scandalul din Justiție. Venirea lui Ludovic Orban și schimbările din PNL

Ilie Bolojan s-a arătat, într-un interviu acordat publicaţiei Cotidianul, mulţumit de activitatea ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, deși spune că „are o responsabilitate pentru ceea ce s-a întâmplat” în domeniul justiției. Premierul a fost chestionat și în legătură cu ministrul Radu Marinescu, dar și cu șefa Înaltei Curţi, Lia Savonea.

Premierul a fost întrebat ce le poate răspunde oamenilor care au protestat și au cerut demiterea actualului și fostului ministru al Justiției.

„V-am spus mai înainte că aceste legi care sunt astăzi în vigoare au transferat aproape toată responsabilitatea în interiorul sistemului de justiție. Nu și numirea șefilor parchetelor. Ministrul Justiției are posibilități foarte puține astăzi de a se implica și actualul ministru, ca să discut de dânsul, a moștenit o stare de fapt și o duce mai departe, așa cum sunt prevederile legale. Asta ca și responsabilitatea generală. Și atunci, în ceea ce privește, să spunem, responsabilitatea care i-ar veni domnului Predoiu, am mai explicat acest lucru. Dânsul astăzi este ministru de Interne în guvernul pe care îl reprezint. În această funcție consider că a avut o activitate bună.

În guvernul precedent a avut un merit important în intrarea României în spațiul Schengen, aceasta este realitatea, și nu poți să judeci un ministru după lucruri pe care le-a gestionat într-un mandat anterior, într-un alt domeniu. Eu am fost întotdeauna adeptul să-i judec pe miniștri, pe colegii mei, după ceea ce fac în acest mandat”, a spus Ilie Bolojan.

„Avem legi cu lacunare”

Chestionat în legătură cu responsabilitatea pe care Cătălin Predoiu, fost ministru al Justișiei o are în același scandal, premierul a răspuns:

„În mod evident, domnul Predoiu, având câteva mandate la justiție, așa cum am spus, are o responsabilitate pentru ceea ce s-a întâmplat Dar, din nou, dânsul a susținut niște legi care au fost validate la vremea respectivă, iar legea și regula după care funcționezi într-un anumit domeniu este un instrument. Și am mai explicat asta în administrație, de exemplu.Astăzi nu toate legile sunt bune. Am avut legi imperfecte, total. Avem legi cu lacunare”.

Ce spune premierul despre Lia Savonea

Premierul a fost întrebat dacă, îm opinia sa, Șefa înaltei Curți de Casație și Justiție are vreo responsabilitate în legătură cu disfuncţionalităţile semnalate în sistemul judiciar și dacă trebui să facă un pas înapoi.

„Cred că doamna Savonea, ca și toți cei care au avut responsabilități în sistemul de justiție, conducerea Înaltei Curți, conducerea CSM, au o responsabilitate pentru ceea ce s-a întâmplat în acești ani. Dar, din nou, aș putea să spun lucruri care sună bine. Știu asta, dar dacă nu cunosc un domeniu foarte bine, dacă nu am niște date, nu mă apuc să pun niște etichete. Asta am avut grijă întotdeauna. Da, fiecare om are o responsabilitate, nu poate să fugă de ea. Și sigur că își evaluează această responsabilitate. Evaluarea se face și de către cei care te votează la un moment dat. Pentru că vedeți că și în sistemul de justiție se dau niște voturi și, la urma urmei, este rezultatul unui vot”, a răspuns Ilie Bolojan.

Are mai multă putere în PNL după victoria lui Ciprian Ciucu?

Referitor susținerea pe care o are în Partidul Național Liberal după consolidarea poziției sale, în urma rezultatelor obținute de candidatul PNL, Ciprian Ciucu, la Primăria Capitalei, Ilie Bolojan a fost chestionat în legătură cu măsurile care, anterior, au displăcut inclusiv unor membri ai formațiunii sale politice.

„Să știți că toate măsurile pe care le-am luat s-au făcut cu susținerea Partidului Național Liberal în cea mai mare parte, cu voturi care au însemnat 1, 2, 3 abțineri, ceea ce este absolut normal într-o structură politică”.

Numărul de parlamentari ar putea fi redus cu 50 de aleși

Premierul a vorbit și de reducerea numărului de parlamentari:

„Noi am susținut reducerea numărului de parlamentari cât mai aproape de 300, de referendum. Dar, discutând în coaliție, am constatat că nu există o înțelegere pe tema asta. Unii susțineau un sistem de 300, dar de a vota majoritar și așa mai departe. (...) Astăzi avem cu 13% mai mulți parlamentari față de populația care este dată la recensământ.

Și în felul acesta există o masă critică în coaliție. Deci este o șansă foarte mare pe care toate partidele o susțin. Deci nu e un merit a unui partid că susține asta, pentru a face această modificare care se va aplica din 2028.

Deci va scădea numărul de parlamentari. Nu este soluția maximală. Eu cred că dacă ar fi în jur de 300 nu s-ar întâmpla nimic rău. Adică cred că ar funcționa. Poate s-ar elibera niște spații prin Palatul Parlamentului. Asta cu siguranță se va întâmpla.”

Ce spune despre posibila întoarcere a lui Ludovic Orban în PNL

Ilie Bolojan a confirmat că va urma o discuție despre o posibilă absorbție în PNL a partidului lui Ludovic Orban

„În momentul în care am fost în campanie și domnul Orban și-a declarat susținerea pentru Ciprian Ciucu, am discutat și despre acest lucru și am căzut de acord că, după ce se termină alegerile, vom discuta despre o posibilă absorbție în PNL a partidului domniei sale.



Consider că, după anii pe care i-a petrecut în PNL, după ceea ce a făcut în perioada în care a fost membru PNL, dar și prin susținerea care i-a acordat-o domnului Ciprian Ciucu, nu văd o problemă ca, imediat după Anul Nou, să putem discuta și să vedem în ce condiții se poate face acest lucru. Dar asta înseamnă și o decizie a celor două partide și asta se va discuta în perioada următoare foarte probabil în partidele noastre”.

Întrebat dacă este vorba și despre REPER, precum și despre intrarea lui Dragoș Pâslaru în PNL, premierul a răspuns:

„Nu am discutat niciodată cu domnul Pâslaru despre o înscriere în PNL. Aici e vorba de alte aspecte. Gândiți-vă că REPER, ca partid, cu un grup de consilieri în Consiliul General al Capitalei l-a susținut pe domnul Ciucu. Ca să poți face ceva într-o funcție, ai nevoie ca hotărârile tale de guvern să fie aprobate. Înseamnă aprobare în Parlament. Pentru primar înseamnă aprobare în Consiliul General și așa mai departe. Ai nevoie de o majoritate care să te susțină”.

Ilie Bolojan a explicat că, pentru ca Ciprian Ciucu „să poată performa, are nevoie să-i fie susținute proiectele și o colaborare cu toate partidele din Consiliul General este obligatorie”:

„Dacă ai și partide care te-au susținut în campanie, cu aceste partide ai putea să ai o colaborare mai bună și să-ți extinzi grupul de susținere în așa fel încât atunci când duci negocieri să poți să-ți faci o majoritate. Și da, cred că o colaborare cu REPER este posibilă și v-am explicat care este o motivație pur și simplu generată de o aritmetică administrativă locală”.

Ilie Bolojan a mai spus că este conștient că nu toți colegii de partid sunt încântați de o posibilă reîntoarcere a lui Ludovic Orban în PNL.

„Să nu uităm că în niciun partid nu vom avea o unanimitate de păreri vis-a-vis de o persoană sau alta. Să nu uităm modul în care Ludovic Orban a pierdut președinția PNL și în ce context s-a întâmplat acest lucru și plecarea dânsului. Dar, cum să vă spun, dacă eu n-aș fi îngrijorat pe tema asta, nu știu de ce ar fi alții îngrijorați, că înțeleg că primul lucru așa, înțeleg că s-a spus, ar fi să înceapă să îl schimbe pe președinte. Dar eu nu sunt îngrijorat pe tema asta”.

Întrebat dacă e îngrijorat că Ludovic Orba, o să-l sape, Ilie Bolojan a răspuns că nu are „niciun fel de problemă pe tema asta”.

„Vă rog să mă credeți că dacă nu eram chemat după rezultatul de la prezidențiale din toamna anului 2024, nu aș fi dorit să vin președintele PNL”.