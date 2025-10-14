A murit Marian Gherman. Procurorul din „vechea gardă” a Laurei Kovesi avea 51 de ani. Printre dosarele sale, şi cazul Elodia

Procurorul Marian Gherman, unul dintre anchetatorii formați în perioada Laurei Codruța Kövesi și fost membru al DNA și DIICOT, a încetat din viață la doar 51 de ani. De numele său se leagă unele dintre cele mai sonore dosare penale ale ultimelor decenii.

Lumea justiției din România a pierdut un magistrat cu o carieră marcată de anchete complexe și cazuri care au făcut istorie.

Procurorul Marian Gherman, fost anchetator în cadrul DNA și DIICOT, parte din „vechea gardă” de procurori formată în perioada Laurei Codruța Kövesi, a încetat din viață la doar 51 de ani.

Numele său este legat de unele dintre cele mai cunoscute dosare penale din România post-2000: Carpatica, ASF – Rușanu, Trifa, dar și celebrul caz Elodia Ghinescu, una dintre anchetele de omor care au ținut ani de zile prima pagină a presei.

După o carieră de peste două decenii, Marian Gherman s-a pensionat în 2024 din funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul București şi, potrivit unor surse judiciare, în ultimele luni se confrunta cu probleme grave de sănătate.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis luni un mesaj de condoleanțe, aducând un omagiu activității sale profesionale și contribuției sale la dosarele de referință ale justiției române.

„Consiliul Superior al Magistraturii își exprimă profundul regret pentru încetarea din viață a domnului Ionel – Marian GHERMAN, fost procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, și transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească!”, se arată în comunicatul oficial.