Liderul Consiliului Național Maghiar din Transilvania, László Tőkés a reluat sâmbătă, la Universitatea de Vară de la Băile Tușnad, apelul pentru autonomia teritorială a Ținutului Secuiesc și autonomia comunității maghiare din Transilvania. În discursul susținut înaintea fostului premier ungar Viktor Orbán, liderul Consiliului Național Maghiar din Transilvania a susținut că dreptul la autodeterminare al maghiarilor este tratat ca un „subiect tabu” în România și a cerut recunoașterea oficială a regiunilor istorice în perspectiva unei viitoare reorganizări administrativ-teritoriale.

„Pe bună dreptate ne întrebăm de ce autodeterminarea internă a comunității noastre maghiare este considerată un subiect tabu în țara noastră”, a declarat Tőkés.

Liderul Consiliului Național Maghiar din Transilvania a afirmat că organizația pe care o conduce, împreună cu Consiliul Național Secuiesc, își menține obiectivul privind autonomia teritorială a Ținutului Secuiesc.

„Continuăm să susținem autodeterminarea teritorială a Ținutului Secuiesc și autonomia pe criteriu personal a maghiarilor din Transilvania”, a spus acesta.

Totodată, Tőkés a pledat pentru recunoașterea oficială a unor regiuni istorice în cazul unei eventuale reorganizări administrative a României.

„Susținem recunoașterea marilor regiuni Transilvania, Moldova și Țara Românească, precum și a regiunilor istorice Bucovina, Dobrogea, Oltenia, Ținutul Moților, Ținutul Secuiesc și Partium, mai ales în perspectiva viitoarei reorganizări administrative a României”, a afirmat el.

O parte importantă a intervenției sale a vizat scăderea populației și emigrarea. Tőkés a susținut că diversitatea etnică din Transilvania s-a redus considerabil în ultimele decenii și că și comunitatea maghiară se confruntă cu probleme demografice.

„Acum este rândul nostru, iar pentru această situație suntem vinovați și noi, maghiarii de astăzi. Deficitul sporului natural, asimilarea artificială și emigrarea prezentată drept mobilitate ne răresc rândurile”, a declarat acesta.

La finalul discursului, el le-a cerut participanților să păstreze un moment de reculegere atât pentru membrii comunității maghiare care au plecat din România, cât și pentru românii care au emigrat în ultimele decenii.

„Să păstrăm un moment de reculegere pentru membrii absenți ai comunității noastre naționale amenințate și pentru frații noștri români care suferă din cauza crizei demografice”, a spus Tőkés.

Viktor Orbán, prezent pe aceeași scenă

La finalul intervenției sale, László Tőkés l-a invitat pe scenă pe Viktor Orbán, pe care l-a prezentat drept „prim-ministru”, deși funcția este ocupată din luna mai de Péter Magyar. Despre liderul Fidesz, Tőkés a afirmat că „astăzi m-am convins că a pus stăpânire pe el calmul strategic”.

Discursurile au avut loc în cadrul celei de-a 35-a ediții a Universității de Vară și Taberei Studențești de la Băile Tușnad, eveniment organizat în perioada 21-26 iulie. În acest an, actualul premier al Ungariei, Péter Magyar, nu a fost invitat la manifestare, deși a cerut public organizatorilor să participe și să aibă o dezbatere cu Viktor Orbán.