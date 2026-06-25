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Lavrov cere explicații după summitul G7: Rusia vrea să afle dacă Trump și-a schimbat poziția față de războiul din Ucraina

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Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat miercuri, 24 iunie, că Moscova încearcă să afle dacă președintele american Donald Trump și-a modificat poziția față de conflictul din Ucraina, după afirmațiile făcute de președintele francez Emmanuel Macron la summitul G7 desfășurat la Evian.

Serghei Lavrov. FOTO: Profimedia
Serghei Lavrov. FOTO: Profimedia

Potrivit lui Macron, în cadrul discuțiilor purtate la summit, Trump ar fi ajuns la concluzia că Rusia nu dorește pacea în Ucraina, ceea ce ar reprezenta „o schimbare reală de abordare” din partea administrației americane. Liderul de la Casa Albă a cerut, de asemenea, Moscovei să încheie pace cu Kievul, după o întâlnire pe care a descris-o drept „foarte bună” cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„În ceea ce privește Ucraina, vrem să înțelegem ce s-a întâmplat la Evian. Americanii încă nu ne-au spus care sunt concluziile lor după summitul de la Evian sau care va fi direcția acțiunii lor viitoare”, a afirmat Lavrov în cadrul unui eveniment organizat la Moscova.

Șeful diplomației ruse a respins și declarația lui Macron potrivit căreia înțelegerile stabilite între Vladimir Putin și Donald Trump la summitul din Anchorage, Alaska, din august anul trecut, ar fi fost abandonate, relatează Reuters și EFE, citate de Agerpres.

Lavrov a susținut că la întâlnirea dintre cei doi lideri au fost convenite „mai multe acorduri asupra căilor politice de soluționare a crizei ucrainene” și a insistat că Rusia rămâne angajată față de acele înțelegeri. Totodată, el a sugerat că există posibilitatea ca summitul din Alaska să fi fost folosit de Washington pentru a câștiga timp în vederea reînarmării Ucrainei.

„La Anchorage, Putin i-a spus președintelui Trump: «Există unele nuanțe aici, dar îmi voi asuma responsabilitatea pentru ele. Accept propunerile dumneavoastră». Acesta a fost deja un compromis. Iar acum ei ne spun că trebuie să mai facem o concesie”, a declarat Lavrov.

Moscova așteaptă reluarea contactelor cu emisarii lui Trump

Ministrul rus de Externe a reiterat că Moscova dorește continuarea dialogului cu Statele Unite și așteaptă o nouă vizită a emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a precizat că cei doi oficiali americani sunt implicați în prezent în gestionarea conflictului cu Iranul, însă Rusia este pregătită să reia discuțiile imediat ce aceștia vor fi disponibili.

Peskov a pus sub semnul întrebării și disponibilitatea liderilor europeni de a participa la negocieri privind încheierea războiului și normalizarea relațiilor cu Rusia.

„În primul rând, trebuie să fim siguri că există o dorință din partea Europei de a purta un dialog”, a afirmat reprezentantul Kremlinului.

Acesta a criticat totodată abordarea unor state europene, despre care susține că încearcă să negocieze cu Moscova de pe poziții de forță.

„Europenii au o concepție foarte greșită că pot negocia cu Rusia de pe o poziție de forță, plecând de la presupunerea unei slăbiri a Rusiei. Nu știm sigur dacă aceasta provine din incompetență, dezinformare sau prostie, dar este un fapt”, a declarat Peskov, adăugând că o astfel de abordare „nu va duce nicăieri”.

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