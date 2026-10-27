Un pensionar din Gorj își recuperează cei peste 70.000 de lei plătiți pentru o operație de tumoră. Decizia este definitivă

Un pensionar din județul Gorj a obținut marți, 27 octombrie, o decizie definitivă favorabilă în procesul intentat Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS), după ce a plătit peste 72.000 de lei pentru o intervenție chirurgicală realizată cu robotul Da Vinci într-o clinică privată din Cluj-Napoca.

Foto: Ponderas Academic Hospital

Hotărârea pronunțată de Curtea de Apel Craiova obligă instituția să îi restituie integral costul operației, la care se adaugă dobânzi, actualizarea sumei cu rata inflației și cheltuielile de judecată.

Astfel, valoarea totală pe care urmează să o primească pacientul se apropie de 110.000 de lei.

În 2023, bărbatul, trecut de 70 de ani, a fost diagnosticat cu o tumoră renală. Medicul urolog i-a recomandat o intervenție cu robotul chirurgical Da Vinci, considerată o metodă modernă și precisă de tratament.

Problema a fost, însă, că această tehnologie nu era disponibilă în spitalele din Gorj și nici în alte unități medicale din regiunea Olteniei.

În aceste condiții, pacientul s-a îndreptat către o clinică privată din Cluj-Napoca, unde a putut beneficia de intervenția recomandată.

Avocatul său a precizat că, la momentul respectiv, operațiile robotice erau disponibile doar în câteva clinici private din România și nu erau decontate de sistemul public de sănătate. Deși pacientul avea posibilitatea unei intervenții clasice, a ales varianta recomandată de specialist.

„Avea de ales între extirparea tumorii pe metoda clasică sau, dacă își permitea, prin robotul Da Vinci. În momentul extirpării, tumora era îndepărtată în integralitate, fără riscul de a rămâne fragmente care să genereze complicații ulterioare. Când e viața ta în joc, nu mai aștepți”, a explicat avocatul.

Costul intervenției s-a ridicat la aproximativ 73.000 de lei, o sumă considerabilă pentru pacient.

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