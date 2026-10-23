 Fals medic descoperit în Bragadiru: tânărul ar fi efectuat acte medicale fără studii de specialitate. Sute de mii de lei, găsite la percheziții | adevarul.ro
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Fals medic descoperit în Bragadiru: tânărul ar fi efectuat acte medicale fără studii de specialitate. Sute de mii de lei, găsite la percheziții

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Un bărbat de 28 de ani din București este cercetat de polițiști și procurori sub suspiciunea că a profesat ca medic fără a avea studiile și calificările necesare. Falsul medic a efectuat activități medicale timp de aproximativ trei ani într-un punct de lucru din Bragadiru, județul Ilfov.

În ultimul an au fost raportate mai multe cazuri de falși medici
În ultimul an au fost raportate mai multe cazuri de falși medici Foto: (ilustrativ) Shutterstock

Ancheta vizează infracțiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activități, relatează News.ro.

 „În ultimii trei ani, un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din municipiul Bucureşti, ar fi efectuat acte medicale fără a deţine calitatea de medic, în cadrul unui punct de lucru situat în oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov”, arată Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat joi două percheziții domiciliare, în București și Bragadiru în acest dosar. 

În urma descinderilor, au fost ridicate sume importante de bani. Potrivit anchetatorilor, oamenii legii au găsit 264.100 de lei și 1.650 de euro, existând suspiciunea că banii provin din activitatea cercetată.

Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Ilfov au dispus suspendarea activității societății în cadrul căreia își desfășura activitatea tânărul cercetat.

Totodată, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România urmează să stabilească măsurile legale care se impun în legătură cu aparatura medicală utilizată în cadrul activității verificate de anchetatori.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care bărbatul ar fi desfășurat activități medicale fără drept și pentru identificarea eventualelor persoane prejudiciate.

Amintim că, recent, un bărbat de 70 de ani din Constanța a fost înşelat cu peste 50.000 de lei de un alt fals medic, prin metoda „accidentul".

Larisa Popa, o fostă Miss România, a fost la un pas să rămână fără dinți, din cauza unei infecții cu care s-a ales în urma unei vizite la un cabinet stomatologic din București, unde a fost „tratată” de alt medic fals.

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