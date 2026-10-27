Incendiu la Secția de Psihiatrie a Spitalului din Reșița: 16 pacienți evacuați, o persoană a suferit arsuri

Un incendiu a izbucnit marți dimineață, 27 octombrie, la la Secția Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Reșița, situată în Staționarul 2. O pacientă a suferit arsuri și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Foto: Facebook/Pagina de Timș

Potrivit Radio România Reșița, 16 pacienți au fost evacuați, iar o pacientă a suferit arsuri și a fost preluată de un echipaj SMURD pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 05:20, într-un salon situat la etajul al doilea al Staționarului 2 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Reșița, unde funcționează Secția Psihiatrie.

Flăcările și fumul gros au alertat imediat cadrele medicale, care au activat procedurile de urgență pentru protejarea pacienților. Pentru stingerea incendiului, au fost mobilizați 19 militari, care au intervenit cu trei autospeciale de stingere, o autospecială de salvare de la înălțime și o ambulanță SMURD.

Intervenția a fost sprijinită și de trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean. Pompierii au reușit să lichideze rapid incendiul, care a afectat un pat din salonul în care au izbucnit flăcările. Cauza probabilă a incendiului a fost fumatul în locuri nepermise.

Incendiul a fost lichidat, iar intervenția rapidă a cadrelor medicale și a pompierilor a permis evacuarea celor 16 pacienți din zona de pericol.