Un medic din Florida a realizat duminică, 25 octombrie, o premieră medicală, efectuând o operație robotică la distanță, într-un spital aflat la aproximativ 56 de kilometri de locul din care a controlat instrumentele chirurgicale.

Potrivit ABC News, dr. Vipul Patel, fondatorul și directorul medical al Global Robotics Institute din cadrul AdventHealth Celebration, situat în orașul Celebration, în apropiere de Orlando, Florida, a folosit sistemul robotic pentru a opera un bărbat în vârstă de 66 de ani, diagnosticat cu cancer de prostată.

În timp ce pacientul se afla într-o sală de operație a spitalului AdventHealth din Minneola, Florida, Patel a controlat de la distanță instrumentele chirurgicale robotizate, din cadrul AdventHealth Celebration, aflat la aproximativ 56 de kilometri distanță, pentru a-i îndepărta cu succes prostata.

Potrivit reprezentanților AdventHealth, în sala de operație din Minneola s-a aflat și un chirurg calificat, alături de pacient, pe durata intervenției.

Pacientul se recuperează bine după operație, a declarat spitalul pentru ABC News.

Intervenția, prima de acest fel realizată între două spitale din Statele Unite, face parte dintr-un studiu clinic autorizat de Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA), care urmărește să stabilească dacă acest tip de chirurgie robotică ar putea fi utilizat pe scară mai largă.

Dacă metoda se va dovedi viabilă, Patel consideră că aceasta ar putea transforma accesul pacienților la îngrijiri medicale, indiferent de locul în care trăiesc.

„De generații întregi, accesul la îngrijiri medicale de înaltă specializare a depins adesea de locul în care trăiește pacientul”, a declarat Patel într-un comunicat transmis de AdventHealth.

„Acest studiu ne permite să evaluăm dacă chirurgia la distanță ar putea contribui, într-o zi, la reducerea barierelor geografice în accesul la tratamente specializate. Întrebări importante privind siguranța, eficiența și performanța tehnică sunt încă în curs de investigare.”

În cadrul studiului, 10 intervenții chirurgicale la distanță au fost realizate anterior între spitale din Orlando și Luanda, capitala Angolei, aflate la o distanță de peste 11.000 de kilometri.

Prima operație de la distanță, realizată în 2001

Operațiunea Lindbergh a fost o intervenție chirurgicală completă, realizată la distanță de o echipă de chirurgi francezi aflați la New York, asupra unui pacient din Strasbourg, Franța, la o distanță de câteva mii de kilometri.

Operația a fost posibilă datorită unor soluții de telecomunicații de mare viteză și utilizării robotului chirurgical Zeus.

Intervenția a fost realizată cu succes la 7 septembrie 2001 de profesorul Jacques Marescaux și echipa sa de la IRCAD (Institutul de Cercetare în Domeniul Cancerului Sistemului Digestiv).

A fost pentru prima dată în istoria medicinei când o soluție tehnică a demonstrat că poate reduce suficient întârzierea inerentă transmisiilor la mare distanță pentru a face posibilă o astfel de intervenție.

Denumirea operațiunii face referire la aviatorul american Charles Lindbergh, primul om care a traversat singur Oceanul Atlantic cu avionul.