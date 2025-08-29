Video Tânăr, filmat în timp ce stă agățat de plafonul unei mașini aflate în mers. Autoritățile au fost sesizate

Autoritățile s-au sesizat, după ce pe rețelele de socializare a apărut o filmare în care un tânăr stă întins pe plafonul unei mașini aflate în mers.

Scena a fost surprinsă într-o comună din județul Gorj.

Imaginile video arată cum tânărul stă întins pe burtă, sus pe plafonul autoturismului, ținându-se cu mâinile de ușile din stânga și dreapta, în timp ce geamurile erau lăsate complet jos.

În urma publicării imaginilor, autoritățile au fost sesizate și au transmis că vor face verificări pentru a identifica persoanele implicate.

"Ca urmare a apariției în spațiul online a videoclipului de mai sus, la nivelul IPJ Gorj au fost dispuse verificări, pentru identificarea persoanelor implicate și luarea măsurilor legale", a transmis IPJ Gorj.

Incidentul vine după ce, în urmă cu două săptămâni, un tânăr de 25 de ani din Gorj a rămas fără permis și a primit o amendă de peste 1.000 de lei, după ce a fost filmat făcând drifturi în fața sediului Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj din Târgu Jiu.

Incidentul a fost adus în atenția publicului de jurnaliștii de la gorjonline.ro, care au publicat imaginile virale. Videoclipul arată cum mașina execută drifturi pe bulevardul Constantin Brâncuși, chiar în fața Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj.