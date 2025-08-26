Video Momentul în care doi tineri pleacă în fugă, fără să plătească, după ce au mâncat la un restaurant din Timișoara

Doi tineri au fugit de pe terasa unui restaurant din Timișoara fără să plătească nota, dar au fost filmați de camerele de supraveghere.

Doi tineri, fată și băiat, au fugit de la o terasă fără să plătească. Scena s-a petrecut luni seară, pe o terasă din centrul vechi al Timișoarei.

Tinerii au venit la restaurant, unde au comandat mâncare și ceva de băut, dar la finalul ”cinei” au ales să plece din local fără să plătească.

Camerele de supraveghere au surprins momentul în care cei doi s-au ridicat de la masă și au rupt-o la fugă înainte să primească nota de plată, potrivit Opinia Timișoarei.

Imaginile au fost postate pe internet de către proprietarii restaurantului. Deocamdată nu au mers la poliție să depună plângere, dar cei doi tineri din imagini au fost somați să revină să plătească consumația pe care au făcut-o.