Video Drifturi în fața Poliției din Târgu Jiu: șoferul s-a filmat pe TikTok și a rămas fără permis

Un tânăr de 25 de ani din Gorj a rămas fără permis și a primit o amendă de peste 1.000 de lei, după ce a fost filmat făcând drifturi în fața sediului Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj din Târgu Jiu.

Drifturi virale în fața IPJ Gorj

Incidentul a fost adus în atenția publicului de jurnaliștii de la gorjonline.ro, care au publicat imaginile virale acum o săptămână. Videoclipul arată cum mașina execută drifturi pe bulevardul Constantin Brâncuși, chiar în fața Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj.

Permisul suspendat și amendă aplicată

Polițiștii Biroului Rutier l-au identificat pe șofer pe 17 august 2025. „Acesta a fost sancţionat cu o amendă în cuantum de 1012,5 lei. De asemenea, ca măsură complementară, permisul de conducere i-a fost reţinut de poliţişti pentru 30 de zile”, au precizat oficialii IPJ Gorj.

Comportamentul agresiv al tânărului, manifestat prin derapajul controlat al vehiculului, a fost considerat o încălcare gravă a regulilor de circulație.