Joi, 28 August 2025
Adevărul
Video Cine este polițistul care l-a prins pe agresorul livratorului din Capitală. „Mulți polițiști în timpul liber nu ar fi reacționat”

Bărbatul care a bătut un livrator nepalez în București a fost reținut pentru 30 de zile. Pe rețelele de socializare, Marian Godină a postat o fotografie cu agentul de poliție care l-a prins pe agresor.

Andrei Jianu era în afara programului când l-a prins pe agresor FOTO Marian Godină / Facebook
"Agresorul livratorului nepalez a primit mandat de arestare pentru 30 de zile. În imagine e colegul meu, agent de poliție Jianu Andrei. Felicitări, Andrei!", a scris Marian Godină pe pagina sa de Facebook.

Reacțiile internauților nu au întârziat să apară și mulți l-au lăudat pe polițist pentru acțiunea sa.

"Felicitări, tinere! Pe lângă faptul că ai făcut cinste meseriei tale, ai făcut și România un picuț mai bună! Chiar are mare nevoie!", a scris un internaut.

"Un tânăr demn de Respect! Felicitări părinților pentru educatia lui!... mulți polițiști în timpul liber nu ar fi reacționat!", a scris altul.

Marți seară, un tânăr nepalez care lucra ca livrator de mâncare a fost atacat de un necunoscut pe o stradă din București. În timp ce se afla pe scuter, livratorul a fost urmărit de un bărbat care, după ce a pornit filmarea pe telefonul mobil, s-a apropiat și l-a lovit cu pumnul în față, fără ca acesta să apuce să reacționeze.

Livratorul, vizibil speriat, a cerut ajutor trecătorilor. În acel moment, un polițist care tocmai ieșise din tură a observat incidentul de la distanță. Agentul l-a somat pe agresor să rămână pe loc, însă acesta a încercat să fugă, astfel că polițistul l-a urmărit și a reuşit să-l imobilizeze rapid.

Agentul care a sărit în ajutorul nepalezului este Andrei Jianu de la Secţia 7 de Poliţie. În tot acest timp, livratorul solicita venirea poliției, până când a fost linişit de agent că el este de la poliţie.

Societate

